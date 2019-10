– Jeg erklærer formelt at lovforslaget trekkes, sa sikkerhetsminister John Lee onsdag.

Han ville imidlertid ikke svare på spørsmål fra opposisjonen.

Den kontroversielle loven om utleveringsavtale med Kina ligger i bunn for de enorme demonstrasjonene som har preget Hongkong de siste månedene.

I over fire måneder har demonstranter gått ut i gatene og protestert utleveringsavtalen.

Selv om avtalen i sommer ble skrinlagt, ble den ikke offisielt trukket, og dette har provosert massene.

Her trekker sikkerhetsminister John Lee det omstridte lovforslaget onsdag. Foto: AP

Hongkongs leder, Carrie Lam, foreslo i sommer endringene i utleveringsreglene for å løse en sak hvor selvstyrte Taiwan ønsket en drapsmistenkt mann utlevert.



Men forslaget skapte frykt for at innbyggere også kunne risikere å bli utlevert og straffeforfulgt i Fastlands-Kina, under andre lover og et annet rettssystem.

Hongkong er en del av Kina, men har stor grad av selvstyre. De har for eksempel ytringsfrihet, eget rettssystem og ingen utleveringsavtale med Kina, og slik vil de fleste hongkongere at det skal forbli.

Demonstrantene krever en valgreform for å ha muligheten til å velge sine egne ledere for å sikre at disse rettighetene blir bevart.

Saken oppdateres.