Advarer mot tyveribølge – disse er ekstra utsatt

Politiet advarer nå mot tyveribølgen.

I løpet av oktober har det bare i Vest politidistrikt blitt anmeldt 25 tyverier av dekk og felger.

– Det er hovedsakelig originale dekk og felger tyvene stjeler. Det er også stjålet dyre sykler, sier etterforskningsleder Sven Erik Midthjell ved Askøy, Sotra og Øygarden lensmannsdistrikt til TV 2.

Noen ekstra utsatt

Tyveriene skjer hjemme hos privatpersoner, i garasjer, boder, loft og kjellere. I tillegg til dekk og sykler, er det også stjålet andre gjenstander fra slike lagringsplasser.

– De går ikke etter dekk og felger som er montert på bilen, men stjeler i stedet dekk som finnes oppbevart lett tilgjengelig i garasjer og boder, sier Midthjell.

Det er ikke hva som helst som blir stjålet, for tyvene går som regel målrettet etter gjenstander med stor verdi. Enkelte er ekstra utsatt for tyverier.

– Tyvene tar seg ofte inn i anlegg hvor flere oppbevarer tingene sine, som fellesboder eller fellesgarasjer. Det har vært mange tyverier av dekk fra bilmerkene BMW og Tesla, sier etterforskningslederen.

– Vær påpasselig

Det er ikke nødvendigvis slik at tyvene alltid bryter seg inn i fellesanleggene. De kan også komme seg inn med mer utspekulerte metoder.

– De kan kode om garasjeportåpnere og komme seg inn på den måten. Eller så kan de lure seg inn gjennom porten når noen kjører inn eller ut, sier Midthjell.

Politiet oppfordrer alle til å sjekke om man har vært utsatt for et slikt tyveri, og videre vurdere om lagringsplasser som garasje og boder er godt nok sikret mot folk med uærlige hensikter.

– Vi ser en bølge nå, så folk må være påpasselige. Hold et øye med områder hvor verdier oppbevares for å se om noen sniker rundt. Ser du mistenkelig atferd, ta kontakt med politiet. Om du har gjenstander av større verdi, bør du vurdere å sette opp et overvåkingskamera, Midthjell.

To pågrepet

Det er gjenstander for relativt store summer som er blitt frastjålet, og tyvene benytter ofte varebil for å frakte tyvegodset. I et tyveri fra en fellesgarasje på Sotra 17.oktober ble det stjålet dekk og andre gjenstander for mellom 150.000 og 200.000 kroner til sammen.

I denne saken har politiet pågrepet to menn av utenlandsk opprinnelse, som ble varetektsfengslet på lørdag.

– Vi setter disse personene i sammenheng med tyveriet av dekk og andre verdier. Nå etterforsker vi hovedsakelig det tyveriet, samtidig som vi selvfølgelig ser om de kan ha noen tilknytning til andre saker.