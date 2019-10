Gullvinneren (40) avsluttet sitt eget liv

Den belgiske VM- og OL-vinneren i Paralympics har i flere år vært åpen om at hun ønsket å avslutte livet med aktiv dødshjelp.

Vervoort var rammet av en uhelbredelig muskelsykdom som gjorde at hun levde med store smerter. Hun var avhengig av sykepleiere store deler av døgnet og fikk flere anfall som følge av sykdommen.

Tirsdag kveld sa 40-åringen farvel. Det bekrefter hennes hjemby Diest.

Det vil være en kondolanse-bok tilgjengelig på byens rådhus fra og med onsdag.

– Jeg ønsker ikke å lide mer. Det er for vanskelig for meg nå. Jeg blir mer og mer deprimert. Jeg gråter mye. Jeg har så mye smerte. Jeg er ferdig nå, sa Vervoort i et stort intervju med The Telegraph for knapt to år siden.

Kroppen ble gradvis brutt ned av den uhelbredelige sykdommen, men trening skal ha forsinket sykdomsprosessen. De siste årene har hun rast ned i vekt.

Store prestasjoner

Vervoort tok gull- og sølvmedalje under Paralympics i London 2012. Hun satte også europeisk rekord på 200 meter rullestolløp. I Rio 2016 tok hun sølv og bronse. Allerede på det tidspunktet hadde hun informert om at hun ønsket å avslutte livet sitt.

Marieke Vervoort og hennes hund Zenn. Foto: Mark Allan/AP Photo

– Jeg kan føle meg veldig, veldig dårlig. Jeg kan få epileptiske anfall, jeg gråter og jeg skriker på grunn av smerten. Jeg er avhengig av mye smertestillende som valium og morfin, fortalte Vervoort til BBC Radio i 2016.

– Mange mennesker spør meg hvordan det er mulig å få så gode resultater og fremdeles smile med all den smerten og medisineringen som bryter ned musklene mine. For meg er sport og det å konkurrere i rullestol en form for medisin, forklarte hun for tre år siden.

Bestemte seg etter Rio 2016

Som tenåring var hun aktiv i flere idretter som basketball, triatlon og dykking. Hun forsto at noe var alvorlig galt da hun fikk infeksjoner i akillessene. Infeksjonene ble så store at hun måtte gå på tærne, forklarer The Telegraph.

Etter hvert kunne hun kun gå ved hjelp av krykker, før beina hennes sluttet å fungere helt.

– Jeg gir aldri opp. Jeg ønsket ikke å akseptere at jeg skulle ende opp i en rullestol. Men i 2000 klarte jeg ikke mer, selv om jeg fremdeles da kunne bruke mage- og ryggmusklene mine. Nå er jeg lam fra brystet og ned, forklarte Vervoort til den britiske avisen.

Det var etter Rio at hun skrev under på en erklæring om eutanasi etter belgisk lovgivning, slik at en lege kunne gjøre slutt på lidelsene hennes på et tidspunkt valgt av henne selv. Aktiv dødshjelp har vært lovlig i Belgia siden 2002.