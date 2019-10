Bal Gill var på ferie i Edinburgh sammen med familien sin da de besøkte turistattraksjonen «Camera Obscura and World of Illusion» i mai, skriver BBC.

En av attraksjonene er gå inn i et mørkerom og se seg selv filmet med et termokamera, eller varmekamera.

Uventet flekk

Da så hun, som forventet, at eksponert hud i ansiktet og hender var rødt. I tillegg var det en flekk litt høyt på høyre bryst som slo ut på varmekameraet.

– Som alle familier, gikk vi inn i mørkerommet og begynte å vinke til kameraet som tok bilder. Mens vi gjorde dette, så jeg et varm flekk fra brystet mitt. Vi syntes det var rart, og så at ingen andre hadde en lignende flekk. Så tok vi et bilde og fortsatte turen, sier hun til BBC.

Bal Gill og familien gikk inn i mørkerommet og vinket til thermokameraene. Foto: SWNS

Gill syntes det var merkelig, og da hun kom hjem gjorde noen googlesøk. Hun kom hun over flere artikler som handlet om at varmekameraer tidligere ble testet av kreftleger for å hjelpe til å stille diagnoser.

Brystkreft

Hun gikk til lege og ble grundig undersøkt. Det ble slått fast at Gill hadde brystkreft, men i en svært tidlig fase.

Den 41 år gamle tobarnsmoren venter nå på sin tredje operasjon, for å sikre at all kreft er borte. Hun trenger hverken cellegift eller stråling.

Takker

Hun har skrevet et brev til Camera Obscura for å takke dem.

«Jeg vil bare takke dere. Uten kameraet hadde jeg ikke oppdaget kreften. Jeg vet det ikke er intensjonen med kameraet, men for meg ble det et besøk som forandret livet mitt», skriver hun.

Direktøren for museet, Andrew Johnson, sier til BBC at han ikke visste kameraet kunne ha den funksjonen.

– Vi ble veldig rørt da Bal tok kontakt og delte historien med oss, sier han.

Temperaturøkning

Kreftceller vokser og formerer seg rask, og derfor er forbrenning og blodgjennomstrømning høyere rundt en svulst, og dermed vil temperaturen i området stige.

Termokamera kalles også ofte for varmekamera på norsk. Det brukes blant annet av politiet til å søke etter varme kropper i et terreng, eller håndverkere som har behov for å søke opp varmegang i elektrisk anlegg.