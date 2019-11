Vi mennesker overvurderer gjerne hvor fort utviklingen går de neste fem årene. Men vi undervurderer hvor fort det går de neste ti årene.

Altså; det skjer mindre på fem år, enn vi tror. Men mer på ti år.

Med dette i mente er det interessant å se på Lexus sin nye konseptbil som gir oss klare hint om hva vi kan forvente oss av bilismen framover.

Lexus LF 30 tar oss med ti år framover i tid. til rundt 2030. Det er ikke så lenge til ...

Siden lanseringen av RX400 h i 2005, har Lexus banet vei innen elektrifisering. Eksempler på dette er totrinns reduksjonsgir og multi-stage hybridsystemene.

Lexus Electrified-visjonen som nylig ble kunngjort, setter mål av seg å ta store steg fremover hva gjelder ytelser, kjøreegenskaper, kontroll og kjøreglede – i en tid der mobilitet endrer seg og går i retning selvkjørende kjøretøy.

Vi kjenner igjen det tradisjonelle Lexus-designet på LF 30-konsptet.

Framtidens bilisme

For å fremkalle kjøreglede, utvikler Lexus "Lexus Advanced Posture Control",en funksjon som fordeler drivkraften individuelt mellom elmotorene i for- og bakhjulene. Det innebærer at bilen, beroende på situasjon, kan være forhjulsdrevet, bakhjulsdrevet eller firehjulsdrevet.

Teknologien til Lexus Electrified muliggjør integrert kontroll av drivverk, styring, dempere og bremser. Med denne teknologien man kontrollere og til enhver tid sørge for den riktige fordelingen av kreftene beroende på kjøreforholdene.

– Lexus jobber utrettelig med utviklingen av biler som er både sikrere og mer givende å kjøre. Det skriver merket selv, i en pressemelding.

Lexus LF 30 er et utrolig spennende og innholdsrikt konsept, sier Espen Olsen som er PR og informasjonssjef hos den norske importøren. Her tar han en grundig titt på bilen under bilutstillingen i Tokyo.

Skal selge mest elektrisk

Lexus skal avduke sin første elbil, som baseres på crossoveren UX, allerede nå i november 2019. Det øker bredden i tilbudet, som fremover inkluderer utvikling av hybrider, ladbare hybrider, elbiler og brenselscelle-biler.

Den første ladbare hybriden og en ny elbilplattform kommer. Innen 2025 vil Lexus ha elektrifiserte versjoner av alle modeller, målsetningen er at salget av elektrifiserte biler skal overgå salget av biler med tradisjonelle forbrenningsmotorer.

LF-30-konseptet gir et innblikk i Lexus' elektrifiserte fremtidsvisjon. Som man forventer av en elbil har eksteriøret fått noen kunstneriske kvaliteter som gir den en futuristisk form, og interiøret vever inn selvkjøringsteknologi.

Det at biler ikke har konvensjonelle drivlinjer gir designere større frihet.

Vidt utsyn – begrenset innsyn

Bilens form er ment å visuelt uttrykke energien som skapes i hjulene, i hvert hjørne, og overføres til veien.

En elbil trenger ikke noe panser i tradisjonell forstand. Det har man benyttet seg av i designet. Lexus' spindelgrill har blitt videreutviklet og påvirker hele bilens arkitektur. Vinduene som strekker seg fra fronten og bakover, de kraftige hjulbuene og de vingeformede frontlyktene former konturene til den ikoniske spindelgrillen.

Hvor transparente sidevinduene er fra utsiden kan justeres av sjåføren. Det gir en kombinasjon av vidt utsyn med begrenset innsyn, når ønskelig. Fargen i fronten av bilen og luminescensmønstre gjør det mulig å se fra utsiden hvorvidt bilen kjøres manuelt eller om den er i et selvkjørende program.

Noise-cancelling-funksjon.

Utformingen av passasjersetet foran tilsvarer det man finner i et flysete på første klasse. I interiøret smelter en følelse av åpenhet sammen med en følelse av å være omsluttet. Alle brytere og andre kontroller er innen rekkevidde, og en stor skjerm tilegnet passasjersetet kan styres ved hjelp av gestikulering.

Baksetene bruker kunstig muskelteknologi for å forme seg etter passasjeren. De kan legges tilbake, har egne funksjoner for avslapping og kan ved behov varsle passasjeren om hendelser. Høyttalere innebygget i nakkestøtten bidrar ikke bare til optimal lyd, men har også en noise-cancelling-funksjon.

Å si at interiøret er futurisk er ingen overdrivelse.

Navigasjon i taket

Et glasstak over baksetene styres med stemmekontroll og en SkyGate-skjerm bruker AR til å vise ulike typer informasjon, som en realistisk stjernehimmel, passasjerenes favorittfilmer og til og med navigasjon.

I interiøret er det bærekraftige materialer for å redusere miljøbelastningen. Yakisugi (forkullet sedertre), et tradisjonelt japansk materiale, brukes i gulv og styrekontroller.

Lexus Advanced Posture Control styrer kraften fra elektriske motorer med høyt dreiemoment for å justere kjøretøyets bevegelser i tråd med menneskelig følsomhet.

I kraft av å være neste generasjons elbil, bruker LF-30 trådløs ladeteknologi for å forenkle daglig lading, AI-basert energistyring for å muliggjøre optimal distribusjon av elektrisk kraft til både kjøretøyet og hjemmet og ladekontroll koordinert med eierens timeplan og behov.

Ett hjul i hvert hjørne og store dører på hver side preger Lexus LF 30

Bærer bagasjen for deg

En AI skiller mellom stemmene til passasjerene i kjøretøyet, og bruker personlig informasjon som er lagret på førerens kontrollnøkkel. Det letter justeringen av elementer som for eksempel temperatur og lyd og innstillingen til navigasjonsruter og mål.

LF-30 Electrified har også droneteknologien 'Lexus Airporter'. Ved å bruke autonome kontroller er Lexus Airporter i stand til å utføre oppgaver som å transportere bagasje fra husets dørtram til kjøretøyets bagasjerom.

Takket være avansert teknologi kan passasjerer glede seg over både komfort og trygghet når bilen kjører selv. En selvparkeringsfunksjon og en hentefunksjon, der LF-30 henter ved inngangsdøren, bidrar også til et høyt komfortnivå.

Hvor realistisk dette konsptet er, tør vi ikke si. Men det er ingen tvil om at bilismen er inne i et skifte og en forandring og det skal bli spennende å følge med videre. Og husk – det skjer mer på ti år enn det vi tror ...

