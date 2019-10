Se hvordan Real Madrid slo Galatasaray i videovinduet øverst.

Martin Linnes ble hyllet av både fans og ledere i Galatasaray og virket å stortrives i Istanbul-klubben.

Så sent som i april skrev han under på en ny kontrakt frem til 2021, men på overgangsvinduets siste dag i sommer, snudde alt.

På noen timer hentet den tyrkiske storklubben blant andre Florin Andone, Mario Lemina og Falcao.

Alle sammen gikk inn på en allerede sprengt utlendingskvote. Klubben kan bare ha 14 utlendinger i troppen, og nå hadde de plutselig 15.

Kongsvinger-gutten Linnes trakk det korteste strået, og ble utelatt fra både den hjemlige- og Champions League-troppen. Dermed kan han tidligst spille fotball igjen i januar.

I intervju med Viasports Jan Åge Fjørtoft i Istanbul før kampen mot Real Madrid tirsdag, legger ikke Linnes skjul på at det er en tøff situasjon.

Og han er fremdeles ikke helt sikker på hvorfor akkurat han er blitt fryst ut.

– Det er vanskelig å si. Jeg har forhørt meg litt, og tro det eller ei, så har jeg inntrykk av at de verdsetter meg høyt. Men det skjedde noe på Deadline Day som ikke var helt bra, og da ble jeg sittende igjen med svarteper. Det er en kjip og tøff situasjon. Men nå er halve tiden gått, så da skal jeg sørge for at jeg er så klar som det er mulig å bli.

– Jeg gikk på en liten dump i veien. Men jeg har klart å snu både skuffelsen og frustrasjonen til å gi på videre og se mot januar og de utfordringene som kommer da, sier Linnes til Viasport.

På grunn av den ulykkelige situasjonen har Linnes mistet plassen på landslaget. Selv mener den tidligere Kongsvinger- og Molde-spilleren at han ikke er satt altfor mye tilbake av manglende kamptrening.

– Det er kamper jeg går glipp av, men treningshverdagen er ganske bra. Jeg har et team rundt meg som legger det opp så godt som mulig. Jeg tror ikke det er så altfor mange fotballspillere som trener mer enn det jeg gjør nå.

Til tross for at de puttet ham i fryseboksen og ikke har gitt ham skikkelig beskjed, åpner likevel 28-åringen for å bli i klubben.

– Jeg har vært klart på det at etter at frustrasjonen og bitterheten la seg, så er det noe jeg kunne tenkt meg. Både jeg og familien trives utrolig godt. Og jeg har hatt et utrolig godt forhold til fansen hele veien. Det skal være noe kult for å dra meg bort her i fra, men samtidig så må jeg tenke på hva som er best for meg og karrieren videre.

– Jeg har fortsatt ambisjoner, og det å sitte her uten å spille kamper, er ikke en hverdag jeg ønsker. Jeg er spent på hva januar bringer.