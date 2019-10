Donald Trumps maktmisbruk

Republikanere vakler

For enkelte republikanere i kongressen er begeret i ferd med å bli fullt. Flere av dem tar til orde for at man nå gjennomfører etterforskning for å se om det er grunnlag for å stille presidenten for riksrett.

Demokratene ville først få denne prosessen raskt gjennomført. Nå er det flere som ser at ved å gjøre den grundig og offentlig, vil amerikanerne få bedre forståelse for at de ikke driver en politisk heksejakt. Dessuten vil de nødig at republikanerne skal få tid til å stable på beina et godt alternativ til Donald Trump før neste års presidentvalg.

Trump sviktes av sine egne

Donald Trumps plutselige militære tilbaketrekking fra de kurdiske områdene nord i Syria, fikk mange republikanere til å reagere. De har liten sans for at USA lar sine allierte i stikken. Det svekker USAs sikkerhetspolitiske omdømme. Trumps militære retrett blir omtalt som en gavepakke til Putin. Russland har nå et grep om Midtøsten som de aldri før har hatt.

Da presidenten i forrige uke trosset alle advarsler og annonserte at neste års G7-møte skulle holdes på hans eget hotellanlegg utenfor Miami, kom det også skarpe reaksjoner fra republikanere. Igjen ble det understreket at en president ikke kan motta noen som helst støtte fra utlendinger. Donald Trump ga etter for kravet om å droppe dette, men viser at han er på kraftig kollisjonskurs med politiske normer.

Presset

Igjen legger mange merke til at presidenten føler seg stadig mer presset. Trump kaller varsleren som fortalte om forsøket på få hjelp fra Ukraina for å vinne valget i 2020 for en spion. Han omtaler Tyrkias angrep på kurderne i Syria helt feilaktig som «en liten kamp som varte i to dager». Og han krever lojalitet fra sine egne partifeller.

Den ødeleggende telefonsamtalen Trump hadde med Ukrainas president i sommer, har han de siste par dagene omtalt som et «perfekt skrevet brev.» Det bidrar til at det igjen stilles spørsmål ved hans mentale stabilitet. Sjelden har USAs leder vært under sterkere press og massiv kritikk.

Donald Trump hevder at han er utsatt for lynsjing. Å sammenligne en lovlig demokratisk prosess med lynsjing vekker sterke reaksjoner i et land der folk fortsatt har minner om hvordan svarte amerikanere ble dratt ut av sine hjem, torturert og hengt opp i nærmeste tre.

Et flertall av amerikanske velgere ønsker at Donald Trump blir stilt for riksrett og kastes ut av Det hvite hus.