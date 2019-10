– Jeg kjenner igjen denne mangelen på innsikt og beklager til mine landsmenn, sa Pinera i en tale fra presidentpalasset i Santiago tirsdag.

Til sammen 15 personer har mistet livet under demonstrasjonene som de siste dagene har preget Chile. Det opplyste myndighetene tirsdag. Mer enn 2.600 personer er pågrepet i de voldelige opptøyene.

Uroen tok til lørdag og startet etter at myndighetene besluttet å øke prisen på metrobilletter. Frustrasjonen har senere blitt rettet mot president Sebastián Piñera og hæren.

Tirsdag ble det holdt et krisetoppmøte med den chilenske president Piñeras koalisjonsregjering og folkevalgte for å takle ulikhetene som har gitt grobunn for protestene.