USAs ambassadør til Ukraina, Bill Taylor, er et sentralt vitne i riksrettsprosessen mot president Donald Trump. Saken handler om hvorvidt Trump ba Ukraina om tjenester som skulle hjelpe ham politisk på hjemmebane.

Bak lukkede dører vitnet Taylor om at Trumps krav om at «alt» president Volodymyr Zelenskyj ønsket seg, inkludert militær støtte, var avhengig av et løfte fra Ukraina om å etterforske Joe Biden og sønnen Hunter for korrupsjon.