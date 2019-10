Fnyser av Spurs-sjefens teori: – En bortforklaring

Liverpool - Tottenham kan du se på TV2 Sport Premium og TV 2 Sumo fra klokken 17:00 på søndag.

Tottenham-manager Mauricio Pochettino var naturlig nok lettet etter 5-0-seieren over Røde Stjerne i Champions League tirsdag.

Samtidig måtte han forklare den skuffende sesongstarten. Seieren var kun Spurs' fjerde totalt denne sesongen.

– Min teori er at vi startet sent med forberedelsene våre, sier Pochettino til BBC.

Tottenham kom sent i gang med opptreningen ettersom forrige sesong ble forlenget, som følge av at de spilte i Champions League-finalen.

– Vi brukte sesongoppkjøringen ikke bare til å sette spillestilen vår og bygge den fysiske formen, men også å bygge en dynamikk i gruppen, og jeg mener det er blitt påvirket av at vi startet så sent.

Kjøper ikke forklaringen

TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg mener det blir for enkelt å skylde på den korte sesongoppkjøringen.

– Jeg tenker at det er en bortforklaring. Ja, sesongen ble forlenget på grunn av Champions League, men før forrige sesong hadde de desidert flest spillere med i VM. Det burde ha påvirket dem mer, uten at det gjorde det.

Videre sammenligner hun situasjonen med Liverpools, Tottenhams motstander på søndag.

– Liverpool var jo også i Champions League, uten at det ser ut til å ha påvirket dem. I tillegg hadde de nøkkelspillere som Sadio Mané som deltok i Afrikamesterskapet i sommer.

Dette mener eksperten er problemet

Finstad Berg mener at vi har sett en negativ utvikling over tid for Tottenham. Selv om Tottenham tok seg helt til finalen i Champions League, hadde de en svak sesongavslutning i den hjemlige serien.

Av sesongens 12 siste kamper tapte Tottenham syv, og vant kun tre. Den svake sesongavslutningen førte til at de såvidt berget fjerdeplassen, ett poeng foran byrival Arsenal.

Pochettino brukte over en milliard norske kroner for å forsterke laget i sommer, men har ikke maktet å snu den dårlige trenden.

PÅ SIDELINJEN: Sommerkjøpet Giovani Lo Celso har kun spilt 55 minutter med klubbfotball siden overgangen fra Real Betis i sommer. Foto: Matthew Childs

– I sommer gjorde de det som etter min mening var tre veldig solide signeringer i Ndombele, Lo Celso og Sessegnon, men de har vært veldig uheldige med skader. Lo Celso har vi jo nesten ikke sett i Tottenham-trøya. Nysigneringene har ikke ordentlig blitt en del av laget.

TV 2s ekspert tror også at overgangsspekulasjonene rundt profilerte spillere kan ha påvirket prestasjonene på banen. I tillegg til Christian Eriksen, har det blitt spekulert i at Jan Verthongen og Toby Alderweireld er på vei vekk fra klubben. At den belgiske stopperduoen er blitt koblet bort, kan være en forklaring på de defensive problemene Finstad Berg presiserer at Tottenham har.