Tottenham-Røde Stjerne 5-0

Saken oppdateres med alle mål.

Tottenham slo tilbake etter ydmykelsen mot Bayern München i forrige Champions League-kamp med å høvle over Røde Stjerne hjemme.

5-0-seieren var en kjærkommen opptur for Tottenham som har hatt en grusom oktober.

Etter 2-7-tapet for Bayern, ble det 0-3 for Brighton i Premier League. I helgen berget de ett poeng hjemme mot Watford i sluttminuttene.

Harry Kane, som før kampen omtalte perioden som hans tøffeste tid i klubben, scoret to. Han startet ballet, og satte kronen på verket med sin frekke 5-0-scoring.

– De trengte dette Tottenham. De trengte en triumf i Europa. De trengte en kveld med senkede skuldre, sier TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

Vidåpent forsvar

De liljehvite hadde gjennom kampen ingen problemer med å gli seg gjennom Røde Stjerne-forsvaret.

Et tidlig ledermål fra Harry Kane og to fra Heung-min Son sørget for at Spurs ledet 3-0 til pause.

– Det er en drømmeomgang fra Tottenham, som endelig fyrer på alle sylindrene, sa TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

I andreomgang skapte hjemmelaget sjanse på sjanse. Erik Lamela la på til 4-0, før Harry Kane altså fullbyrdet ydmykelsen.

– Tottenham har fått gode arbeidsforhold, men de skal ha ros for at de har utnyttet det godt, sier ekspertkommentator Petter Myhre.

– De var gode og sprudlet offensivt. En fantastisk kveld på jobben for Spurs-jobben.

Bayern vant

I den andre kampen i gruppe B vant Bayern München 3-2 borte mot Olympiakos.

Youseff El-Arabi ga hjemmelaget ledelsen, før Robert Lewandowski snudde kampen med en dobbel. Corentin Tolisso la på til 3-1, før Guilherme reduserte for Omar Elabdellaouis klubb.

Nordmannen spilte hele kampen for Olympiakos som ligger sist i gruppen med ett poeng.

Tyskerne leder gruppen med ni poeng på tre kamper. Tottenham klatrer til andreplass med sine fire poeng, mens Røde Stjerne har tre poeng.