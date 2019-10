Manchester City - Atalanta 5-1

Like før pause måtte Manchester Citys nest dyreste City-spiller gjennom tidene, spanske Rodri, ut med det som så ut som en strekkskade på baksiden av låret.

Pep klikket

På benken var manager Pep Guardiola tydelig frustrert. Han banket hånden i stolen mens han ropte noen ord mot erstatteren John Stones, som jobbet med å få av seg overtrekkstøyet.

Det virket som at Guardiola ikke var fornøyd med avkledningstempoet til den engelske stopperen.

Se video øverst på siden.

Skaden er dårlig nytt for Manchester City, som har hatt sin del av problemer den siste tidene. Rodri, som egentlig er defensiv midtbanespiller, og Fernandinho vikarierte i midtforsvaret i helgen mot Crystal Palace og gjorde det samme fra start mot Atalanta tirsdag kveld ettersom både Stone og Nicolás Otamendi nylig er tilbake fra skader.

Før kampen kom det også en kjedelig beskjed for de lyseblå. Venstreback Oleksandr Zintsjenko har pådratt seg en kneskade av ukjent omfang. Fra før er midtstopper Aymeric Laporte og kantspiller Leroy Sané ute med langtidsskader.

Lynhurtig Sterling-hat trick

Skadene til tross - Manchester City har full kontroll i Champions League. For etter at Fernandinho hadde laget straffespark og Atalanta tok ledelsen, handlet alt om stjernespillerne til Guardiola.

Sergio Agüero snudde kampen med to scoringer, før Raheem Sterling leverte hat trick i løpet av elleve minutter i den andre omgangen.

Like før slutt pådro Phil Foden seg sitt andre gule kort i kampen og måtte ta en tidligere tur i dusjen enn planlagt - uten at det påvirket resultatet.

5-1-seieren gjør for at City står med ni poeng av ni mulige etter halvspilt gruppespill. Ekstremt mye skal gå galt om ikke det blir avansement til sluttspillet for Guardiola og Co.

Den andre kampen i gruppen mellom Sjakthar Donetsk og Dinamo Zagreb endte 2-2.