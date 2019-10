Klokken 12.34 tirsdag rykket nødetatene ut til en singelulykke på Rosenhoff i Oslo. Da de kom frem ble både ambulansepersonell og politiet truet av en gjerningsperson med hagle.

Gjerningspersonen kapret deretter ambulansen og kjørte deretter avgårde og i retning Sandaker senter på Torshov.

Her ble en barnevogn med et tvillingpar på sju måneder truffet, samt et eldre ektepar som såvidt klarte å hoppe unna ambulansen.

Møtte ambulansen

68 år gamle Per Aanstad hadde vært på en kontroll på Ullevål sykehus, og kom kjørende oppover mot Sandaker senter da han plutselig ble forbikjørt av en sivil politibil i full fart.

– Jeg skjønte at det måtte være noe stort på gang, sier Aanstad til TV 2.

Mens 68-åringen sto og ventet på grønt lys, kom den kaprede ambulansen plutselig fykende forbi i full fart.

– Siden på bilen var helt revet opp. Det slo meg med en gang at noe var veldig feil, for jeg tenkte at det umulig kunne være en ambulansesjåfør som kjørte slik, sier Aanstad.

Da han kom rundt hjørnet, så de barnevogna som hadde blitt påkjørt. Det gjorde sterkt inntrykk på 68-åringen som satt i bilen sammen med sin kone.

– Det var vondt å se barnevogna. Jeg tenkte jo hva i all verden som hadde skjedd her. Da vi kom hjem og skrudde på nyhetene skjønte vi alvoret i dette, sier han.

Siktet for drapsforsøk

En 32 år gammel mann er pågrepet for hendelsen og siktet for drapsforsøk. Ifølge mannens forsvarer Øyvind Bergøy Pedersen tar de sikte på å gjennomføre et avhør onsdag.

– Jeg har akkurat hatt en samtale med min klient. Han er ikke forelagt siktelsen ennå, så jeg kan ikke svare på hvordan han stiller seg til den eller tatt stilling til straffskyld. Men han er innstilt på å forklare seg for politiet, sier Pedersen til TV 2.

I tillegg er en 25 år gammel kvinne pågrepet, og siktet for befatning med våpen. Kvinnen ble pågrepet inne på Sandaker senter. Det var ingen dramatikk knyttet til pågripelsen.