Når byrådsleder Raymond Johansen onsdag morgen klokken ti presenterer sitt byråd, er det ifølge TV 2s kilder et utvidet byråd som møter pressen utenfor Rådhuset.

Byrådet utvides fra åtte til ni medlemmer, etter det TV 2 får opplyst.

Ved kommunevalget 9. september nær doblet MDG sin oppslutning fra åtte til 15,2 prosent i hovedstaden.

Det er derfor naturlig at valgresultatet reflekteres i det nye byrådet, som altså utvides med en mann fra MDG.

Einar Wilhelmsen, som nå går inn i byrådet, har vært leder i Oslo MDG siden mars i fjor. Han kjenner også godt til byrådets arbeid fra før, ettersom han har vært byrådssekretær både for finansbyråden og byråd for miljø- og samferdsel. Han har tidligere jobbet som fagansvarlig i miljøstiftelsen ZERO.

Wilhelmsen har ikke vært tilgjengelig for kommentar tirsdag kveld.

Etter det TV2 forstår fortsetter både Hanna Marcussen og Lan Marie Berg fra MDG i byrådet. Marussen er byråd for byutvikling, mens Berg er byråd for miljø og samferdsel.

Raymond Johansen og forhandlingslederne presenterer den nye platformen. Einar Wilhelmsen nummer tre fra høyre. Foto: Finn Ove Hågensen/ TV 2

Kjønnsbalanse

Ifølge kommuneloven skal det være minst 40 prosent fra hvert kjønn i byrådet.



Dette har det nåværende byrådet ikke klart å oppfylle med bare to menn av åtte byråder, som er 25 prosent. Disse to er Robert Steen og Raymond Johansen. Resten av byrådet har bestått av seks kvinner. Med en utvidelse til ni medlemmer og en ekstra mann vil det fremdeles være under 40 prosent menn i det nye byrådet (33 prosent).

Kjønnsbalansen har vært et viktig argument for utvidelsen, får TV 2 opplyst.

Ap beholder flertallet

Arbeiderpartiet beholder fire byråder i tillegg til Raymond Johansen. Det betyr at Arbeiderpartiet fremdeles vil ha flertall i byrådet.

Men dette flertallet har det ikke tidligere vært nødvendig å benytte seg av. Byrådets arbeidsform gjør det heller ikke naturlig med avstemninger i kollegiet. TV 2 er ikke gjort kjent med endringer i Arbeiderpartiet.

I tillegg til finansbyråd Steen og byrådsleder Johansen, har Arbeiderpartiet i dag disse tre byrådene:

Rina Mariann Hansen, byråd for kultur, idrett og frivillighet.

Tone Tellevik Dahl, byråd for eldre, helse og arbeid

Marte Scharning Lund, byråd for næring og eiendom

SVs Inga Marte Thorkildsen fortsetter som SVs eneste medlem i byrådet, ifølge TV 2s kilder. Samtidig er det kjent at Marianne Borgen (SV) fortsetter som ordfører.

MDGs økte oppslutning har også medført større gjennomslag i forhandlingene. Både punktet i byrådsplattformen om kjøttfri skolemåltid og planting av 100 000 trær, satt langt inne hos Arbeiderpartiet å godta. Som Raymond Johansen sa til TV 2 ved fremleggelsen av plattformen:

– Jeg godtar gjerne at salamien forsvinner fra brødskiva, så lenge vi klarte å få inn gratis skolemat til alle i Oslo-skolen.