Rett før klokken 13 tirsdag ble bygården deres på Torshov åsted for dramatiske hendelser.

Like utenfor dørene ble en ambulanse kapret av en bevæpnet mann.

Kapreren forsøkte, ifølge politiet, bevisst å kjøre ned tilfeldige fotgjengere på sin ville ferd gjennom gatene på Torshov. Politiet avfyrte skudd mot ambulansen, før de til slutt klarte å stanse den.

Kom tett på

Hanne Martinsen bor i bygården, og forteller at beboerne ble preget av tirsdagens dramatiske hendelser.

– Når en ambulanse ble tredd inn inngangsporten vår, gjør det jo at mange føler dette kom svært tett på og derfor hadde behov for å prate, sier Martinsen.

Hun og Hanne Kallevik skjønte raskt at de var nødt til å gjøre noe for beboerne i bygården.

Det var da de fikk ideen om å dra fram vaffeljernet.

– Vi var på jobb, men det opplevdes dramatisk for oss også. Vi fant ut at vi ville gjøre noe hyggelig, for å ta gården vår tilbake etter en dag som dette, sier Kallevik.

Barn med mange spørsmål

De to kvinnene forteller at de aller fleste i gården har vært innom dem i løpet av kvelden.

– Det er tydelig at mange ønsket å prate etter en dag som dette. Spesielt barna hadde mye på hjertet. De lurte på hva som egentlig hadde skjedd, om alle var tatt og om noen ble skutt. Da var det godt at vi var samlet her for å svare på spørsmålene deres, sier Martinsen.

En 25 år gammel kvinne og en 32 år gammel mann er pågrepet for hendelsen. 32-åringen er siktet for drapsforsøk etter at han kapret ambulansen og forsøkte å kjøre på flere personer på Torshov.

32-åringen sitter i arresten og vil ifølge hans forsvarer, Øyvind Bergøy Pedersen, blir avhørt onsdag.