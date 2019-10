Siden valget har det pågått forhandlinger mellom Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, SV, KrF og Venstre. I helgen trakk KrF seg fra forhandlingene og begrunnet dette med at den politiske avstanden var for stor.

KrF hadde søndag en uformell samtale med Høyre, Folkeaksjonen nei til mer bompenger, Frp og Pensjonistpartiet.

– Vi har hele veien sagt at vi er åpne for å samarbeide med alle partier som ønsker et mer miljøvennlig og mer rettferdig Bergen. Vi har de siste ukene hatt gode, men krevende, samtaler med fire andre partier, uten at vi har lykkes med målet om at vi sammen skulle danne byråd, sier byrådsleder Roger Valhammer.

Roger Valhammer har invitert KrF tilbake til forhandlingsbordet. Det har de takket ja til. Det betyr samtidig at SV ikke lenger er en del av byrådsforhandlingene.



– I helgen varslet KrF at de ønsket å gå ut av forhandlingene, og dermed også av det sittende byrådet. Grunnet usikkerheten i den parlamentariske situasjonen, og for at vi i fellesskap skal kunne ta ansvar for viktige saker for byen og for våre partier, har jeg i dag valgt å invitere KrF tilbake. Jeg er glad for at de har takket ja, og at vi nå er enige om å danne et nytt byråd for Bergen, sier byrådsleder Roger Valhammer.

