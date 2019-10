Det opplyser seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til Dagbladet.

Politiinspektør Grete Lien Metlid bekrefter opplysningen overfor TV 2.

– Det er riktig at politiet håndterer en trusselsak, der politiet og flere andre aktører har mottatt et trusselbrev, og at vi har sett på om det kan ha sammenhenger med kapringen av ambulansen i dag. Etterforskningen tyder på at det ikke er en sammenheng mellom de to sakene, sier hun.

Politiinspektøren bekrefter samtidig at det ikke vil bli gjennomført avhør med den siktede mannen tirsdag kveld.

– Vi håper at det vil bli mulig å gjennomføre et avhør i morgen, sier Metlid.

Metlid ønsker ikke å kommentere innholdet i brevet, som skal ha blitt sendt til en rekke medier og andre aktører i forkant av hendelsene på Torshov, tirsdag ettermiddag.



PST har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelser tirsdag kveld.