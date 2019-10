Adrian har voktet Liverpool-buret i innledningen av sesongen, men mot Manchester United i helgen var førstevalget Alisson tilbake mellom stengene.

Det førte ikke til noen sure miner fra spanjolen, til tross for at han har gjort en god jobb i Liverpools fantastiske sesongstart.

– Kanskje han var litt skuffet, men det viste han ikke. Det var klart allerede da han signerte at med mindre Alisson gjør 10-15 tabber på rad, så er det ingen tvil om hvem som er nummer én og to, sier Klopp på en pressekonferanse tirsdag.

Han tror duoen gjør hverandre bedre.

– De har vært bra for hverandre på trening. Lagånden i målvaktenes treningsgruppe er veldig sterk. Det er nærmest fem keepereksperter der.

– Jeg liker å se på dem. Jeg har ikke peiling på hva de driver med, men jeg liker å se på dem. På trening ser det utrolig ut, men kamper er noe annet. Jeg ser frem mot å se Alisson forhåpentlig skadefri ut sesongen.

Advarer mot Genk

Onsdag venter Genk borte i Champions League. Forrige sesong holdt bortekampene i gruppespillet på å sende Liverpool ut av turneringen de til slutt vant.

Til tross for at Genk tapte 2-6 for Red Bull Salzburg og er store underdogs mot hans Liverpool, vil ikke tyskeren ta for lett på motstanderen. Han drar frem belgiernes 0-0-kamp mot Napoli som eksempel.

– Vi vil ikke gjøre Genk større enn de er, men de er på hjemmebane og kan være plagsomme, sier han.

– Vi må være der med riktig innstiling. Vi er ikke slitne i hele tatt, men vi må endre på to posisjoner. La oss se hvilke endringer vi gjør utover det.

Trent Alexander-Arnold er syk og ute av kampen, men Klopp håper han er tilbake i trening i løpet av uken. Samtidig sliter Joël Matip med et vondt kne.

Sterkt lag

En gladmelding er imidlertid at Salah er klar for spill igjen.

– Vi var ikke sikker i går. I dag så han veldig bra ut, men vi vil ikke ta noen sjanser, sier han.

Salah var også blant sju fra Liverpool som er nominert til Gullballen.

– De fortjener det. Mitt spørsmål var «hvilke spillere er ikke nominert?» Når spillere vinner, så er det stort. Når de ikke gjør det, vil det forhåpentlig ikke gjøre for vondt. Med måten vi spilte forrige sesong, så er det normalt at mange blir nominert av eksperter.