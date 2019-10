Det ble varslet om svært kraftige vindkast på Helgeland og meteorologisk institutt satt oransje farevarsel tirsdag ettermiddag. Langs kysten har det flere steder vært kraftige vindkast og høye bølger.

Politiet i Nordland sier til TV 2 at de ikke har fått inn mange meldinger på tirsdagens uvær, og det som har vært har gått på løse gjenstander som er tatt av vinden.

Tatt av bølge

To turister som betraktet været fra nært hold i Svolvær fikk virkelig kjenne på naturkreftene.

– Den ene turisten ble tatt av en stor bølge og ble kastet på. Heldigvis havnet mannen på innsiden av moloen. 600 meter fra stedet mannen havnet i vannet lå også redningsskøyta til kai, så på 11 minutter var personen på land, sier operasjonsleder ved Nordland politidistrikt, Remi Johansen til TV 2.

Mannen var i etterkant nedkjølt og skadet i en arm etter som følger av hendelsen.

Kraftig vind

Ved Nordøyan i Trøndelag ble det målt vindkast på 43 meter per sekund tirsdag ettermiddag. Dette tilsvarer hele 156 kilometer i timen. Ved enkelte fjellområder har det vært enda sterkere vind, ifølge meteorologene.

Også steder både nord og sør for Trøndelag har fått kjenne på høststormen. Ved Kråkenes i Sogn og Fjordane ble det mål vindkast på 38 meter per sekund tirsdag, og ved Svinøy i Møre og Romsdal er det målt vindkast på 35 meter per sekund.

Ved Vallsjøen på Vega i Nordland er det målt vindkast på 34 meter per sekund. Lenger nord, på Reipå i Nordland, er det målt 35 meter per sekund.

Meteorologene har sendt ut farevarsel på gult nivå for hele Trøndelag tirsdag. På grunn av den kraftige vinden er det blant annet fare for at løse gjenstander blåser av gårde.

Vinden er ventet å avta mot kvelden.

(©NTB)