Viking er i forhandlinger med en utenlandsk gruppering som skal være villig til å skyte millionsummer inn i klubben.

– Jeg kan bekrefte at det finnes slik interesse og at dette var tema på et styremøte i Viking Fotball AS mandag kveld. Vi er klare for å gå i ytterligere dialog med investorene for å få vite mer, sier styreleder Stig H. Christiansen til Aftenbladet.

Ifølge avisen er det flere utenlandske grupperinger som er interessert, men den som har vist størst interesse og kommet lengst er indisk.

Inderne vil bli største eier i klubben og ambisjonen vil være å satse mot Europa.

Ifølge Aftenbladet har inderne vært i byen, besøkt SR-Bank Arena og gjort en grundig analyse av Viking. De skal også ha hatt flere møter med daglig leder Eirik W. Henningsen.

– Dette er utvilsomt spennende. Vi ser jo at slike ting som dette skjer i den internasjonale fotballverdenen nå. Men vi må få vite hva de vil med Viking, hva som er planen og hvilke krav de setter. Så må vi sette dette sammen og se om det er greit, sier Christiansen.

Dersom det blir noe av, vil det i første omgang gjennomføres en ny aksjeemisjon der nye investorer kan delta. Der kan den indiske grupperingen kjøpe 15 millioner aksjoner, noe som vil gi Viking Fotball AS 15 millioner kroner.

Inderne vil i så fall eie 27,3 prosent av akjsene i Viking og bli klubbens klart største eier.