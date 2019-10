Tre personer var på jobb i ambulansen som ble kapret av en 32 år gammel mann i Oslo tirsdag. Alle de tre kom uskadd fra hendelsen.

– Dette er en veldig traumatisk hendelse for alle involverte. De blir nå ivaretatt av Emosjonell førstehjelp og Krisehåndtering (EFOK), som er de som følger opp AMK-personell når noe skjer, sier Roy T. Nilsen, hovedtillitsvalgt i Delta Ambulanseforbundet i Oslo og Akershus.

Nilsen har ikke snakket med de tre som var på jobb i ambulansen som ble kapret på Torshov i Oslo i dag, men sier at de tre får oppfølging på Oslo Universitetssykehus.

Preger de ansatte

Kollegene til de tre ambulansearbeiderne er preget av det som har skjedd.

– Det er klart at en sånn hendelse går inn på alle ansatte. Vi er der for å hjelpe folk, og så skjer dette. Vi må være veldig glade for at liv ikke har gått tapt, sier Nilsen.

Den 32 år gamle mannen, som nå er siktet for drapsforsøk, var bevæpnet da han kapret ambulansen. På Torshov lyktes politiet, med hjelp av ambulansetjenesten, å stanse den kaprede ambulansen ved å kjøre inn i den fra to kanter.

– Flere trusler

Ola Yttre, leder i Ambulanseforbundet, forteller at medlemmene av fagforeningen oftere enn før oppgir at de opplever vold og trusler på jobb.

– Dette er det vi er redd for at skal skje, og i dag fikk vi bekreftet at det kan skje, sier Yttre.

MER VOLD: Ola Yttre i Ambulanseforbundet forteller at ambulansepersonell oftere enn før opplever vold og trusler.

I en undersøkelse Ambulanseforbundet gjennomførte tidligere i år, svarte 53,4 prosent at de hadde blitt utsatt for vold eller trusler på oppdrag de siste tolv månedene.

– Dette er mer og mer dagligdags. Vi ser en negativ utvikling, sier Yttre.

Han mener ambulansekapringen synliggjør at det bør være minst to personer på jobb i en ambulanse.

– Helseforetakene og helsemyndighetene må tenke seg om rundt innføringen av enmannsbiler. Når vi ser en utvikling med mer vold og trusler for oss som yrkesgruppe, er ikke det tilrådelig, mener Yttre.

I tillegg til den siktede mannen, ble også en 25 år gammel kvinne pågrepet etter hendelsene tirsdag, siktet for befatning med skytevåpen.

Politiet opplyser at de kjenner godt til mannen fra tidligere. TV 2 kjenner til at 32-åringen er domfelt en rekke ganger for blant annet vold og ran.