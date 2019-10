En 32 år gammel mann og en 25 år gammel kvinne er pågrepet etter at en ambulanse ble kapret på Rosenhoff i Oslo tirsdag ettermiddag.

Totalt fem personer ble påkjørt av ambulansen, blant annet et tvillingpar på sju måneder. Ingen av disse er alvorlig skadet.

Den hasardiøse ferden til ambulansen endte til slutt i veggen på et boligbygg på Torshov. I en av leilighetene der satt 17 år gamle Charlotte Snertingdal.

– Jeg hadde nettopp kommet hjem fra skolen og skulle lage meg mat. Så hørte jeg skudd utenfor, og så så jeg denne ambulansen komme rundt hjørnet.

Ifølge Snertingdal kjørte ambulansen svært vinglete, ettersom den hadde blitt skutt i hjulene. Politiet klarte med hjelp av ambulansetjenesten å stanse ambulansen ved å kjøre inn i den fra to kanter.

– Så krasjet den så å si inn i stua mi, sier Snertingdal til TV 2.

– Han var veldig bestemt

Rett etter krasjen ser hun en politimann i sivilt som skyter mot gjerningsmannen og ambulansen.

– Han nølte ikke et sekund med å skyte. Han var veldig bestemt, det var det han skulle gjøre, forteller hun.

17-åringens umiddelbare reaksjon da var å løpe og gjemme seg på badet.

KRASJ: Her endte ferden for den 32 år gamle mannen. I vinduet oppe til venstre satt Charlotte Snertingdal og ble vitne til krasjen og skytingen. Foto: Stian Lysberg Solum

– Jeg ble selvfølgelig veldig, veldig redd. Jeg småskjelver fortsatt litt, sier hun.

Snertingdal ble noen minutter på badet, før hun etter hvert gikk tilbake til stuevinduet. Derfra kunne hun se at politiet hadde fått kontroll på situasjonen.

– Jeg kunne ikke se ansiktet på gjerningsmannen, jeg så bare at han ble tatt ut av bilen, arrestert og senere tatt med i ambulanse, sier hun.

– De var veldig varsomme

I ambulansen fant politiet en svart bag med en hagle og en Uzi maskinpistol. De fant også flere blå kanner.

VÅPENBAG: I denne bagen fant politiet flere våpen tilhørende gjerningsmannen. Foto: TV 2

– Da var veldig varsomme da de tok dem ut, forteller Snertingdal.

Det ble også funnet betydelige mengder narkotika i ambulansen. Det er uvisst om det var det som var i de blå kannene.

Politiet vet ikke hva som er motivet for hendelsen. Johan Fredriksen, leder for felles enhet for operativ tjeneste, sa under en pressekonferanse tirsdag ettermiddag at de jobber ut i fra flere hypoteser, og at narkotikatransport kan være en av disse.

Videre opplyste politiet at gjerningspersonen bevisst har kjørt bilen opp på fortau for å ramme tilfeldige ofre.

32-åringen er foreløpig siktet for drapsforsøk, men denne siktelsen kan bli utvidet. Kvinnen er foreløpig siktet for befatning med skytevåpen.