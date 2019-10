Etter Arsenals 0-1-tap for Sheffield United har kritikken haglet mot «The Gunners».

Særlig tok tidligere Manchester United-spiller Patrice Evra i, da han kalte Arsenal-spillerne for babyer i sin opptreden i Sky Sports-studio.

Han hevdet også at Granit Xhaka ikke er en egnet kaptein.

– Arsenal-fansen må være rasende over å se Xhaka som kaptein. Han er ikke en skikkelig kaptein, sa Evra.

Sveitseren tar til motmæle.

– Mange snakker for mye. Jeg har stor respekt for Evra, for han var en stor spiller, men du må være forsiktig med hva du sier, sier Xhaka, ifølge Evening Standard.

– Det er ikke bare ham, det er mange. De snakker mye pisspreik om oss. Det er alltid det samme.

«Og det samme» henspeiler til Arsenals myke kjerne. At de svikter i bortekamper på kalde kvelder lenger nord i England, og at de blir for veike.

Patrice Evra mente at før møtene med Arsenal var han sikker på seier, og at lite hadde forandret seg på ti år. Det ser bra ut, men er lett å kjempe ut av stilen, hevdet franskmannen.

– Vi må slutte å snakke om mentale problemer og pisspreik som dette, sier Xhaka.

– For meg er det rart. Ekspertene har vært i samme situasjon som oss. De var spillere også. Kanskje var det bra noen ganger, og andre ganger ikke så bra, men om du snakker hver helg, etter hver kamp, pisspreik som det de gjør, så får du ikke respekt for hva du sier.

0-1-tapet fører til at Arsenal ligger på femteplass i Premier League med 15 poeng på ni kamper. Sheffield United er bare tre poeng bak på 9. plass.