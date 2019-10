Klokken 12.34 fikk politiet i Oslo melding om en trafikkulykke, og en bil som hadde havnet på taket.

Ambulansen som kom til stedet ble deretter kapret, og én gjerningsmann kjørte avgårde.

Tre stykker var om bord i ambulansen, men de kom uskadet fra hendelsen.

Fem påkjørt

Klokken 12.45 fikk politiet kontroll på ambulansen, og en mistenkt i Krebs gate. I forbindelse med pågripelsen avfyrte politiet flere skudd. Ingen kom til skade av skuddene.

Totalt fem personer ble påkjørt. Blant disse var et tvillingpar på sju måneder. Ingen av de fem ble alvorlig skadet.

Tirsdag ettermiddag kalte politiet inn til en pressekonferanse på politihuset i Oslo.

Kvinne pågrepet

Der opplyste de at kvinnen er pågrepet. Kvinnen ble pågrepet inne på Sandaker senter. Det var ingen dramatikk knyttet til pågripelsen.

– Gjerningspersonen rettet en hagle mot politiet, kapret en ambulanse og kjørte fra stedet. Klokken 12.47 blir gjerningspersonen pågrepet i Kreps gate, sier Johan Fredriksen, leder for felles enhet for operativ tjeneste på pressekonferansen.

Videre opplyste politiet at gjerningspersonen bevisst har kjørt bilen opp på fortau for å ramme tilfeldige ofre.

– Det er i denne fasen han treffer en barnevogn, og et eldre ektepar som så vidt klarte å kaste seg unna, sier politiet.

Fant to våpen

I ambulansen fant politiet en hagle og en Uzi, som er en maskinpistol.

– Mannen er siktet for drapsforsøk. Han er ikke avhørt enda. Kvinnen er også kjent fra tidligere. Hun er en 25 år gammel norsk kvinne, og foreløpig er hun siktet for befatning av skytevåpen, opplyste politiinspektør Grete Metlid på pressekonferansen.

Politiet vet ikke hva som er motivet for hendelsen. Fredriksen sier at de jobber ut i fra flere hypoteser, og at narkotikatransport kan være en av disse.

Politiet tar sikte på å avhøre både mannen og kvinnen i løpet av kvelden.

Leder for felles enhet for operativ tjeneste, Johan Fredriksen opplyser at siktelsen mot mannen kan utvides.

