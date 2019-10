Det er ikke ofte vi i Broom er i Tokyo. Men akkurat nå er vi faktisk det. Redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen satte seg på flyet mandag morgen – og etter 14 timer i luften, landet han på den andre siden av jordkloden – i Japans hovedstad.

Der er han ikke alene, for å si det pent. Dette er verdens største byområde. Tar vi med Yokahama og Kawasaki, bor det 38 millioner mennesker her.

Neste år skal det arrangeres sommer-OL i Tokyo – da blir det enda trangere om plassen – i den grad det er mulig.

Men nå er det selvsagt helt andre ting enn prestasjoner på idrettsarenaen som står på programmet. Vi har lyst å sjekke både om Vegard kom fram, Tokyo er jo rammet av ganske heftig uvær for tiden – og hva som er planene for oppholdet.

Gamle helter

– Ring-ring

– Heisann Knut! Eller Kon'nichiwa, som de sier her i Japan.

– Godt å høre at du er på plass. Litt døgnvill, kanskje?

– Joda, det skal jeg ikke nekte for. Det ble null søvn på flyet og en ganske humpete innflyging. Etter norsk tid var klokken 03.30 om natten da vi landet. Men lokal tid var midt på formiddagen. Vi var litt forsinket, så det ble en lynrask svipptur innom hotellet og kaste fra seg kofferten på rommet. Deretter bar det avgårde på første oppdrag. Og det er jeg glad jeg rakk – for det var nemlig besøk på Nissan Heritage Collection, forteller Vegard.

Denne må du rett og slett bygge selv

Nissan Heritage Collection består av over 800 biler – og de aller fleste er så godt som strøkne!

Over 800 biler

– Her står over 800 helt strøkne biler stilt ut – fra den spede starten og fram til i dag. Og jeg hadde glemt hvor mye snadder de har gitt oss opp gjennom årene. Cherry er jo en liten og glemt perle. Z- og GT-R-modellene blir aldri feil. Men for meg var det ekstra stas å få et gjensyn med en helt nydelig 180 SX. Det er jo en bil mange kjenner til fra gatebil og drifting-miljøet i Norge. Og jeg hadde en sånn bil selv, tilbake på 90-tallet. I Europa ble den forresten solgt som 200 SX. Den har jeg aldri helt klart å glemme. En herlig liten sportsbil – med trimmevennlig turbo-motor. Gjett om det var hyggelig å få se den igjen!

– Den som står her er så strøken at den ser ut som den nettopp har forlatt fabrikken. Og slik er de aller fleste andre modellene. Skal si Nissan har vært flinke til å ta vare på noen av de mest spesielle bilene sine opp gjennom historien.

Nissan GT-R - dette er drømmebilen for mange

Nissan 180 SX (som den het i Japan) har en kvikk turbo-motor som blir ekstremt kvikk når den tunes. Og tunes gjør den! Dette er en av de mest populære gatebil- og driftingbilene på markedet.

Ny elbil

– Hehe, nå hører jeg at du er oppriktig engasjert. Artig med slike opplevelser. Så vidt jeg husker, er programmet rimelig tettpakket. Hva er det neste på agendaen?

– Jo, og nå må jeg trekke pusten her: Senere i dag skal vi besøke hovedkvarteret til Nissan, der vi også skal lære mer om Formel E. Videre skal vi bli bedre kjent med en del fremtidige modeller – blant annet Nissan sin neste elbil. Det er selvsagt svært interessant sett med norske øyne. Vi har jo sett konseptbilen flere ganger, allerede, og den virker svært så lovende. Det ryktes at produksjonsmodellen skal bli ganske heftig, den også.

– Får du kjøre den?

– Det er jeg litt usikker på. Det er rett og slett ikke alt vi har fått vite, ennå. Men det som er sikkert, er at jeg får teste hvor langt Nissan har kommet med selvkjørende biler. Jeg har skaffet meg internasjonalt førerkort, og greier. Tenk det – for noen måneder hadde jeg ikke førerkort i det hele tatt – nå har jeg to! Men jeg er veldig spent på hvordan det blir å sitte i en selvkjørende bil på disse veiene.

Så bred og lav skal ungdomsbilen være

Husker du denne? Cherry er fra den gangen Nissan het Datsun i det norske markedet. En ekte folkebil på sin tid, her i svært tidsriktig farge.

Elbilnyheter

Den store begivenheten for bilinteresserte i Tokyo denne uken, er imidlertid bilutstillingen. Tokyo Motorshow avvikles annen hvert år, og åpner onsdag.

– Du får vel gitt oss noen inntrykk fra den, også?

– Ja, klart det. Vi må se litt på hva det fokuseres på her borte, også. Det er selvsagt ikke bare Nissan som har nyheter på gang. For eksempel skal både Lexus og Mazda vise fram sine første elbiler, noe som er veldig aktuelt i Norge. Det er en rekke andre nyheter også. Ikke minst skjer det mye spennende på konseptbil-fronten som er verdt å få med seg. Kort sagt: I kjent stil kommer jeg til å løpe rundt så fort beina klarer å bære meg. Jeg gleder meg, i alle fall. Det er helt sikkert.

Storsuksessen Leaf får snart følge av en elektrisk SUV fra Nissan. Den håper vi å få sett nærmere på i Tokyo.

Bukke, nikke – og neie?

– Og du, Knut. Visste du at japanere er ubegripelig høflige og hyggelige? Jeg blir jo bukket og nikket til over alt her. Aner ikke helt hvordan jeg skal reagere. Så jeg nikker tilbake og sier Thank you i øst og vest.

– Ja, bedre med et thank you for mye, enn ett for lite. Bare styr unna neiing. Det blir bare rart …

– Takk for tipset! At dette bli innholdsrike dager, er det i alle fall ingen tvil om. Du får hilse de andre på kontoret. Sayonara, som de sier her nede!

Vegard kommer altså tilbake med fyldig rapport fra turen etter hvert.

