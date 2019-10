Du skal ikke være mye opptatt av bil og bilsalg for å ha fått med deg at markedet har vært gjennom store endringer de siste årene.

Elbiler og ladbare hybrider har kommet for fullt. De har tatt salg og markedsandeler fra særlig dieselbiler, men også fra de med en bensinmotor under panseret.

Listen over de mest solgte bilene i Norge er derfor dominert av biler med elektrisk drivlinje. Og så er det ett klart unntak: En bil som hverken er elbil eller ladbar hybrid, men som likevel selger imponerende bra.

"Norges mest solgte fossilbil", kaller importøren den selv. Bilen vi snakker om heter Skoda Octavia. Dette er den eneste bilen blant de 15 mest solgte så langt i år som ikke har noen form for elektrisk drivlinje.

25.000 Octavia i Norge

Den prestasjonen blir ekstra imponerende når vi vet at det samlede stasjonsvognsalget nærmeste har stupt de siste årene. Tidligere bestselgere som VW Passat. Ford Mondeo og Toyota Avensis er bare skygger av det de en gang var. Og Octavia er med god margin Norges mest solgte stasjonsvogn også.

Til sammen ruller det nesten nøyaktig 25.000 Octavia-eksemplarer på norske veier. Og det stopper garantert ikke der.

Skoda deler nå to eksklusive drypp som gir tydelige hint om den neste generasjonen av merkets mestselgende modell gjennom tidene. Det er for øvrig den fjerde av dagens Octavia.

Dette er stasjonsvogn for de som vil skille seg ut

Octavia går helt tydelig i mer sporty retning i sin kommende generasjon.

Ladbar kommer snart

Stikkordene for helt nye Octavia er et kompakt ytre, god innvendig plass og et design som skal vekke følelser. I Norge er det naturligvis stasjonsvognmodellen som skal selge mest, den får vi ikke se ennå.

Bilen har også en annen nyhet som virkelig kan bli viktig for Norge. Nå kommer nemlig Octavia som ladbar hybrid, og følger på den måten i hjulsporene til storebror Superb.

Octavia iV heter den ladbare utgaven. Det er ventet at den blir tilgjengelig tidlig, når nye Octavia lanseres i Norge i løpet av første halvdel 2020.

Med nytt design, ny teknologi og ikke minst den ladbare drivlinjen forventer Skoda at også kommende generasjon blir en vinner på norske veier.

Storselgeren er frakjørt, men nå får den viktig nyhet

25.000 eksemplarer på norske veier sier mye om hvor stor suksess Octavia har vært til nå.

Prisbombe-elbil

Apropos elbiler: Skoda har altså per nå ingen, men her skal det snart skje ting. Nå kommer først minstemann Citigo i elektrisk utgave. Citigo e iV har rekkevidde på inntil 260 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden.

Bilen tilbys i to utgaver, innstegsmodellen Ambition og den best utstyrte Style-utgaven. I forbindelse med salgsstart, lanserer den norske importøren et "alt inkludert til listepris"-tilbud.

Det betyr at Ambition-utgaven leveres fra 184.800 kroner, inklusiv frakt og levering Oslo, mens Style er tilgjengelig fra 199.000 kroner, inklusiv frakt og levering Oslo.

Hippiebussen kommer tilbake – som elbil

Neste år kommer denne: Vision IV er elektrisk SUV fra Skoda.

500 kilometer på strøm

Deretter kommer nyutviklede Vision iV som er en elektrisk SUV. Skoda lover god plass, smarte løsninger, mye bil for pengene og et design som skal skille seg ut. De har bekreftet at den produksjonsklare utgaven får en rekkevidde på inntil 500 kilometer, etter WLTP-målemetoden.

Dessuten får den mulighet for firehjulstrekk. Konseptutgaven, som ligger tett opptil til hvordan den produksjonsklare utgaven blir, er 4,66 meter lang, 1,92 meter bred og 1,61 meter høy.

Her prøver vi Skodas elbil – tre år før den kommer

Se video: Elbilen som virkelig presser konkurrentene på pris