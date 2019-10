Ramstad bor rett over fortauet hvor barnevognen ble påkjørt.

Hun var vitne til hendelsen.

– Det var veldig dramatisk, og ganske sjokkerende. Jeg begynte å gråte nesten med en gang jeg så at en barnevogn var truffet, forteller hun.

Hun forteller at hun hørte flere lyder fra utrykningskjøretøy onsdag ettermiddag, og gikk derfor bort til kjøkkenvinduet.

– Jeg tenkte jeg skulle se hva det var som foregikk. Jeg så en ambulanse i full fart, så hørte jeg et smell da den traff et skilt som står litt opp på fortauet, forteller Ramstad.

– Så barnevognen

Ambulansen fortsatte videre, og det var da Ramstad så noe ligge ved et tre.

– Jeg så barnevognen som lå over ende, og moren. De to barna som var i vognen ble holdt og trøstet.

Videre så hun en person i blå drakt komme løpende mot ulykkesstedet. Ramstad tror dette var helsepersonell.

– Det var flere politibiler like bak ambulansen, og to av dem stoppet da de så den påkjørte barnevognen. De fikk de to pårørende og barna med seg i bilene og kjørte avgårde. De ventet ikke på ambulanse engang, forteller Ramstad.

OSLO: Barnevognen ble påkjørt på Torshov.Foto: TV 2

Kjørte videre

Ramstad forteller at ambulansen kjørte både fort og vinglete.

– Vi skjønte ikke hvorfor ambulansen bare kjørte videre, og hvorfor den oppførte seg sånn. Jeg tenkte bare: «Hva fader er det her for noe, det er ikke sånn de skal holde på», forteller hun.

Ramstad tenkte det måtte være noe veldig kritisk som foregikk i ambulansen for at de skulle kjøre videre på den måten. Senere fikk hun vite at ambulansen var kapret.

– Det var veldig traumatisk å se på. Jeg ble veldig lei meg, jeg håper det går bra med dem, sier Ramstad.

Fraktet til akuttmottak

Oslo Universitetssykehus opplyser at et tvillingpar på syv måneder er fraktet til akuttmottaket på sykehuset etter ambulansen kjørte på en barnevogn.

En av tvillingene er lettere skadd. Skadegraden på det andre barnet er ikke kjent, men det skal ikke være snakk om alvorlig skade.

To pårørende i nær familie av tvillingparet var tilstede da barnevognen ble påkjørt. De skal begge være fysisk uskadd.