Situasjonen er uavklart. En mann er pågrepet etter at han ifølge Oslo universitetssykehus kapret en ambulanse. Politiet bekreftet på Twitter at de avfyrte skudd for å stanse gjerningsmannen.

Lilleborg skole ligger like i nærheten av åstedet. Skolen bekrefter overfor NTB at elevene holdes innendørs inntil videre. Skoleledelsen er i dialog med politiet.

Lilleborg skole har sendt ut en melding til elevenes foresatte.

– Skolen mottok kl. 12.40 melding fra flere foresatte og naboer om skyting oppe ved Oksefontenen. Elever som befant seg i skolegården, ble sendt til klasserommene og alle dørene til byggene ble låst, skriver skolen klokken 13.08.

Lilleborg skole opplyser i 14-tiden at barn hentes av foreldre og får lov til å forlate skolen.

NTB var i kontakt med Sagene barnehage, som ligger på Torshov, klokken 13.37. De bekrefter overfor NTB at de har blitt bedt om å holde barna innendørs.

