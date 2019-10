Kan Europaligaens eldste spiller gjenskape mirakel?

Gruppe B:

Dynamo Kiev-FCK (21.00) og Malmö-Lugano (21.00)

Toppoppgjør mot Dynamo Kiev for FC København og Ståle Solbakken, der begge lag står med fire poeng etter de to første kampene. Seier vil langt på vei skaffe nordmannen et enormt utgangspunkt forut for siste halvdel av gruppespillet.

Duellen om Skandinavia endte med poengdeling borte mot Malmö sist, og avansement står trolig mellom de tre nevnte lag, selv om Ståle Solbakken er klar på at heller ikke Lugano må avskrives.

– Man skal på ingen måte undervurdere Lugano. Det er et veldig bra pasningslag, som spiller en veldig ambisiøs ftball. Når de lykkes med den, kan de ta åoeng fra alle. Nå tok de poeng fra gruppens store favoritt, Dynamo Kiev, sa FCK-sjefen ifølge Expressen etter forrige kampdag der sveitserne spilte 0-0 hjemme mot storklubben fra øst.

I den meget jevne gruppe B har de fire kampene for øvrig til nå endt 1-0, 1-0, 0-0 og 1-1, men kanskje målfesten kommer nå når lagene nødvendigvis etter hvert må ofre litt mer for å henge med i gruppen?

Gruppe C:

Getafe-Basel (21.00) og Trabzonspor-Krasnodar (21.00)

Alexander Sørloth er virkelig på hugget for tiden, og sammen med sin nye angrepspartner Daniel Sturrige gjør han livet surt for samtlige motstandere. Kombinasjonen av engelskmannens smartness, rapphet og nøyaktige fot og Sørloths gjennombruddskraft og avslutteregenskaper ser ut til å bære frukter for tyrkiske Trabzonspor.

Åtte kamper ut i sesongen er de nummer to i tyrkisk Süper Lig, og Sørloth har scoret i samtlige av sine tre siste kamper i divisjonen (de to siste etter målgivende fra Sturridge). I tillegg scoret han også målet for Norge borte mot Romania forrige uke, og er garantert lysten på å åpne målkontoen også i ordinær Europaliga denne høsten (han scoret to i kvaliken mot Sparta Praha).

I den på forhånd jevnt spådde gruppe C har Sørloth og lagkameratene kommet noe skjevt ut med 0-1-tap borte mot Getafe og 2-2 hjemme mot Basel, og er avhengige av tre poeng hjemme mot jumbo Krasnodar (null poeng) for å henge med i kampen om avansementet.

I toppkampen i puljen vil nemlig enten Getafe (seks poeng) eller Basel (fire poeng) nødvendigvis måtte avgi poeng. Hos vertene - som for tre sesonger siden spilte på nivå to i Spania - har Ángel Rodríguez scoret samtlige av målene i de to triumfene til nå, og er med det delt toppscorer i turneringen med sine tre nettkjenninger totalt. Blir det flere mål torsdag kveld?

Gruppe D:

Sporting-Rosenborg (21.00) og PSV-LASK (21.00)

Rosenborg drar til den i utgangspunktet kanskje tøffeste bortekampen i gruppen med vissheten om at null poeng er det som er i banken fra de to første kampene mot LASK Linz og PSV Eindhoven. Dermed må et nytt norsk minimirakel på europeisk jord til for å skape spenning om avansement, og RBK-gjengen har litt av en oppgave foran seg.

På motsatt halvdel finner vi nemlig et Sporting-lag som selv tapte 2-3 i Eindhoven i den første av kampene i gruppespillet, og som dermed selv er avhengige av suksess for å gå videre i en turnering der de de to siste sesongene har vært med også etter nyttår.

Den største av profilene hos vertene er uten tvil den offensive midtbanespillere Bruno Fernandes, som forrige sesong fikk sitt definitive gjennombrudd med hele 31 scoringer på 52 kamper i alle turneringer og en mer og mer sentral rolle også i det portugisiske landslaget. Alt tydet på en overgang til en virkelig europeisk storklubb i sommer, og både Manchester United og Tottenham var sterkt linket, men i stedet ble 25-åringen værende i den portugisiske hovedstaden.

I januar kommer det etter alle solemerker nye bud i retning Vest-Europa, og senest i landslagspausen forrige uke skrev portugisiske medier om at Tottenham ville gjøre nye fremstøt mot mannen som er verdsatt til i overkant av 600 millioner kroner så snart overgangsvinduet åpner igjen. Frem til den tid forblir han imidlertid på portugisisk jord, og til tross for at storovergangen uteble, har han langt ifra sluttet å levere.

På seks kamper i portugisisk toppdivisjon står Fernandes med fire mål og fire målgivende denne høsten, mens tallene i Europaligaen er to mål og en målgivende på de to første kampene. Torsdag er det opp til et norsk lag å stanse hans offensive bidrag for Sporting.

PS! I den andre av kampene tar PSV og en av fire Europaliga-toppscorere Donyell Malen (tre mål på to kamper) imot LASK Linz. De tre andre som har nettet tre ganger er nevnte Ángel i Getafe, Andraž Šporar fra Slovan Bratislava og Claudiu Keșerü fra Ludogorets. Vertene har vunnet de to første kampene, mens østerrikerne fra Linz slo RBK og tapte for Sporting i sine to første.

Gruppe E:

Celtic-Lazio (21.00) og Rennes-CRF Cluj (21.00)

Det er duket for norsk duell i Skottland når Kristoffer Vassbakk Ajer og Mohamed Elyounoussi tar imot Valon Berisha. Vertene topper puljen med fire poeng etter oppgjørene mot Rennes og Cluj, der «Moi» scoret ett av de to målene i 2-0-triumfen i det sistnevnte av de to oppgjørene.

Berisha, som er oppvokst i Egersund og har aldersbestemte landskamper og 20 A-landskamper for Norge, bestemte seg for å representere Kosovo da de ble FIFA-godkjente og fikk eget landslag i 2016. Forrige måned scoret han blant annet to ganger mot England, og vender nå tilbake til britisk jord for nye bragder - denne gang med klubblaget.

Berisha spilte fra start i forrige kamp i turneringen, da Lazio tok sin første seier i gruppespillet denne høsten med 2-1-seier over Rennes. 1-2-tapet mot Cluj i første kamp betyr imidlertid at tingenes tilstand i gruppe E er helt åpen, og med tap mot skottene kan den italienske storklubben havne på etterkjelken allerede halvveis i gruppespillsfasen.

