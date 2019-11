Det som startet som en av verdens første luksus-offroadere (mange mener DEN aller første) har etter hvert blitt til en hel familie av biler. Range Rover er ikke lenger bare én modell, nå er de fire.

Først ut av de nye var Range Rover Sport som ble en knallsukses fra dag én. Senere fulgte innstegsmodellen Evoque, mens nyeste tilskudd kom for to år siden og heter Velar.

Med disse tre på plass, har den originale Range Roveren havnet litt i skyggen. Her hjelper det nok heller ikke at dagens modell trekker på årene. Den kom første gang på markedet tilbake i 2012.

Normalt sett skulle det da vært tid for en oppfølger, men slik er det ikke i dette tilfellet. Range Rover skal være med oss i ytterligere noen år.

Konkurransen i klassen har blitt svært tøff de siste årene, det merker også Range Roveren.

Hva er nytt?

Bilen er altså på ingen måte ny, men den har blitt oppgradert flere ganger underveis. Nå har den blant annet fått skjermløsningen og infotainmentsystemet som debuterte i Velar. Det betyr to skjermer i midtkontollen, der svært mange funksjoner styres via den nederste som også er den største.

Range Rover har også oppgradert mye av teknikken underveis, samtidig som de har finpusset på designet.

Du får Range Rover som ladbar hybrid, men testbilen har ikke noen slike nymotens påfunn. Her er det i stedet en 3-liters dieselmotor på 275 hestekrefter. Den utgjør er en solid kontrast til det som nå er Jaguar Land Rover-konsernets suverene bestselger i Norge: Jaguar i-Pace.

Autobiography betyr toppmodell og mye fint utstyr på plass.

Et design som oser tradisjoner, du er ikke i tvil om hvilken bil dette er.

Hva er styrker og svakheter her?

I en tid der mange biler blir mer og mer like (i alle fall under skallet), står Range Roveren ut med store doser personlighet. Det starter med design og størrelse: Denne bilen er DIGER. Når jeg plukker den opp i parkeringshuset hos den norske importøren, ruver den virkelig mellom et par mer hverdagslige familiestasjonsvogner.

Her klatrer du opp og inn bak rattet: Derfra er utsikten over resten av trafikken uovertruffen. Lyse skinnseter og store doser skinn også på dashbord og midtkonsoll føles helt riktig i en bil som denne. Støynivået er behagelig lavt og komforten fantastisk, i alle fall så lenge det går rett framover.

Motoren kler også bilen godt. Den er sterk, reagerer kjapt og maler stort sett stille og avdempet der fremme. Spesielt nøysom er den imidlertid ikke. Snittforbruket er oppgitt til 0,79 liter/mil. Det stemmer bra med vår erfaring i testperioden.

Plassen er svært godt (det skulle da også bare mangle). Helt bakerst har Range Rover gått for en todelt bakluke-løsning. Nederste del feller seg ned og ut, og gjør innlasting enklere.

Dette er et førsteklasses baksete.

Det er i det hele tatt høy ”kongen-på-veien”-faktor her, så lenge du ikke forsøker å få Range Roveren til å leke sportsbil. Der er den nemlig ikke helt på hjemmebane.

Særlig en del tyske premiummerker har de siste årene klart kunststykket å få store og tunge SUV-er til å oppføre seg imponerende sporty når du ønsker det. Men det ble tydeligvis ikke vektet veldig tungt da Ranger Roveren ble utviklet. At bilen er både høy og tung, skinner fort gjennom. Lang fjæringsvei (viktig for offroadegenskapene) og et ganske mykt understell merkes også her.

Spiller det noen rolle? ”Nei” konkluderer jeg for meg selv underveis i testperioden. Dette skal ikke være noen Porsche Cayenne. Range Rover stiller i en egen klasse, og der er det nok helt riktig å vekte komfort såpass tungt.

Apropos offroadegenskaper: Land Rover-ekspertene har puttet inn sitt ypperste av teknologi på det området. Her er det kjøreprogrammet som tar deg opp og frem, sannsynligvis mye lenger enn du som sjåfør tør være med på.

Infotainmentsystemet er altså ganske nytt og en kraftig forbedring fra løsningen den erstattet. Her har Jaguar Land Rover gått for et system der alt styres via trykkskjermene. Den øverste inneholder blant annet navigasjonen og er ikke veldig stor Kartet ser nesten litt puslete ut og det er fort å trykke på feil bokstav når du skal legge inn reisemål.

For å rydde bort flest mulig knapper, er for eksempel setevarmen lagt inn som en ekstrafunksjon på vribryteren som styrer temperaturen. Du må trykke inn denne først, for å justere varmen i setene. Det er en bagatell, men løsningen virker litt unødvendig tungvint.

Lekkert interiør med høy kvalitetsfølelse. Lyst skinn blir aldri feil i en bil som dette.

Hva koster den?

Du kan få Range Rover helt ned i 650.000 kroner. Da snakker vi Evoque og innstegsmodell. Det er langt derfra til testbilen, som klokker inn til 1.874.950 kroner, før eventuelt ekstrautstyr.

Slik skal det da også være. Dette er toppmodellen, den er ikke ment for massene.

En liten digresjon. Noen år etter at Range Rover Sport kom på markedet, pratet jeg med en som jobbet med Land Rover i Norge. Jeg spurte om det var noen tydelige forskjeller mellom de som kjøpte den tradisjonelle Range Roveren – og de som kjøpte Sport? Svaret var et entydig ja!

Sport-kundene var nye. De hadde gjerne også nye penger, eller hvis de ikke hadde: Løste det med å låne eller lease. ”Typisk eiendomsmeglere som gjerne vil imponere kolleger og kunder, og som har leasingutgifter til godt over pipa”. Mens de som kjøpte originalen gjerne var ”skipsredere, advokater, direktører og en og annen dyrlege". Og de hadde sjelden noen spørsmål rundt finansieringen...

Så da vet du det!

Den debuterte rett etter andre verdenskrig og den originale Range Roveren holder fortsatt koken.

Vil naboen bli imponert?

Det kommer nok litt an på. Range Rover er en konservativ bil. I mange tilfeller velges den av folk som ikke har noe behov for å imponere naboen i det hele tatt. De anser dette som et helt opplagt bilvalg og bryr seg lite om show off og trender.

Samtidig er det klart at denne bilen signaliserer penger og rikdom. Du blir aldri noen diskret person i trafikken med en Range Rover.

Hva mener eierne?

Fem Range Rover-eiere har lagt inn sin vurdering i "Eierne mener" her på Broom. Klikk her for å lese hva de synes om bilen sin:

Ruvende front, Range Roveren gjør ingen forsøk på å skjule størrelsen sin.

Broom mener:

Det er ikke så veldig mange andre nybiler i 2019 som utstråler så mye særpreg og personlighet som Range Rover. På noen områder føles den litt som en tidsmaskin: Dette er helt klart mer ”Downton Abbey” enn ”Exit”.