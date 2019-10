Esther og Trond Helge har elleve barn – slik får de hverdagen til å gå rundt

GODT OG LØNNSOMT: Esther deler flere av rettene hun lager på sin egen blogg, –Vabofamily. Foto: Privat.

Esther er opptatt av ryddighet og har lært barna å rydde opp i rot umiddelbart. Det vaskes også to klesvasker hver dag, og dermed unngår de at det hoper seg opp med skittentøy.

Gode tilbud

Ellevebarnsmoren sparer mange kroner ved å følge med på ukestilbud i butikker og tilbudsapper. Ikke sjelden kan hun finne åtte-ni middager for hele familien til 300 kr.

På daglig basis har hun regnet ut at middagene som metter hele familien koster rundt 70 kr – totalt.

Hun forteller også at en del av hemmeligheten er å kjøpe tilbudsvarer i store kvantum, mat som holder på å gå ut på dato og hos utenlandske frukt- og grønthandlere.

Klær, bursdags- og julegaver til alle kunne også fort blitt en kostbar affære, men der har Esther også svar: Finn.no, bruktbutikker og arving av klær.

– Mange tenker at det er så fælt og at det er nesten litt «fattig», men vi sparer faktisk miljøet og finner mye fint og trendy som nesten ikke er brukt.

– Jeg liker også å kjøpe gavekort så de kan kjøpe det de vil selv. En gang fikk de to eldste tur på spa. Hvis man leter og planlegger litt så kan man få mange gode tilbud, tipser hun.

Tid til alle

Ellevebarnsmoren forteller at hun møter mange som er skeptiske til at de har så mange barn, og tror at de blant annet ikke får tid til alle.

– Vi har rutiner på det også. De siste fem årene har jeg valgt å være hjemme på heltid. Jeg hadde en 50 prosent stilling på et sykehjem før. Jeg bruker tid på de små når de er våkne og er hjemme med de minste. Når de andre kommer hjem fra skolen bruker jeg mye tid med lekser, og på ettermiddagen og etter leggetid klokken 19 får de eldste litt tid. Det blir tid til alle, forteller hun.

UT PÅ TUR: Familien reiser ofte på spontane turer i marka. Foto: Privat.

Familien finner ofte på spontane ting sammen, og er svært glade i å være ute. De kan ofte finne på å hoppe i bilen, kjøre til marka, grille bål og steke pannekaker ute. Ellers liker de å reise på ferietur med campingvognen som har åtte senger. Da sover de bare litt ekstra trangt uten problem.

Spania-tur har det også blitt to ganger, senest i høst – med alle tretten.

Sliter seg ut med mye program

Esther ser at flere vennefamilier med langt færre barn er helt utslitt på kveldstid, etter at alle dagens aktiviteter og gjøremål er over. Selv mener hun flere burde droppe mange av de organiserte aktivitetene og tilbringe tid sammen.

– Alle må jo finne sin egen måte som passer best. Våre barn er veldig flinke i mye men de har aldri vært så engasjert i kulturskole og aktiviteter på fritiden. De er flinke til å spille fotball og elsker det, men de har aldri vært med på noe. Jeg har spurt de om de vil, men de har alltid svart nei. Men de har liksom hatt hverandre, så de gleder seg til å komme hjem.

Barnløshet

I dag er fruktbarheten i Norge rekordlav med 1,56 barn per kvinne ifølge SSB, og i årets nyttårstale kunne man høre statsminister Erna Solberg be befolkningen om å få flere barn.

Samtidig synes Vabø at det ikke legges godt nok til rette for de som ønsker å få mange barn.

– Da vi søkte boliglån, mente noen av bankene at det ikke var noe problem å gi lån hvis begge var i 100% jobb. Men barna våre ødela ifølge dem budsjettet, så derfor fikk vi maks 800.000 i lån, forteller hun.

Det samme problemet oppstår også på en del andre ting familien vil gjøre.

– Nå er det ikke en selvfølge at man skal dra på kino eller badeland og sånne ting, men mange steder har ikke familierabatter til store familier med mange barn, sier hun.

Hun tror flere ville valgt å få flere barn hvis samfunnet la bedre til rette for det, for eksempel ved økt økonomisk støtte.

Mangler tvillinger

Vabø forteller at hun har fått flere slengbemerkninger fra folk fordi de har mange barn.

– Folk sier «Dere er så egoistiske, tenk så mange som sliter», sier hun og legger til hun har vært like takknemlig for hvert barn som har kommet og har aldri tatt noen av graviditetene for gitt.

Det «verste» med å ha mange barn, er ifølge 45-åringen at de en dag kommer til å flytte ut. Men da håper hun det allerede har kommet mange barnebarn.

Samtidig utelukker ikke 45-åringen at hun selv kan få flere barn.

– Vi har jo sagt på spøk at vi skulle prøvd et tvillingpar, så kan vi si stopp. Kommer det en til, så er det bare helt fantastisk, ler hun.