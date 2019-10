TV 2 kjenner identiteten til den pågrepne mannen og til kvinnen som nå jaktes av politiet i Oslo.

Politiet sjekker nå om mannen har koblinger til høyreekstreme personer i Norge.

TV 2 vet at mannen er domfelt en rekke ganger tidligere.

Både kvinnen og mannen er norske statsborgere.

Bevæpnet

Tirsdag rundt klokken 13.00 skal minst én bevæpnet gjerningsperson ha stjålet en ambulanse på Torshov i Oslo. Flere personer ble påkjørt av ambulansen, hvor av tre personer er kjørt til sykehus og to til legevakten.

Kort tid før hendelsen med ambulansen, krasjet en bil i rundkjøringen på Rosenhoff like sør for Sinsenkrysset. Denne bilen ble liggende på taket like ved Torshovdalen.

Tirsdag ettermiddag jakter politiet en kvinne i saken. Ifølge politiet er kvinnen lys i huden, 165 centimeter høy, litt krøllete brunt hår, iført sort jakke og ser ruset ut. Kvinnen er sist observert på Rosenhoff.

– Det er en relasjon mellom kvinnen og den pågrepne mannen. Kvinnen er i midten av 20-årene, og begge er kjent for politiet fra tidligere. Vi driver nå et omfattende søk etter kvinnen, sier operasjonsleder Tor Grøttum til TV 2.

Politiet har foreløpig ikke villet si noe mer om den pågrepne mannen og hans bakgrunn.