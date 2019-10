Hvor mye har det egentlig å si om du bruker refleks – eller dropper det?

Er du i tvil om akkurat det, bør du ta en titt på videoklippet øverst i denne artikkelen. Der får du nemlig se akkurat hvor stor forskjellen er – for en som sitter bak rattet i en bil.

Uten å røpe for mye: Det er nok grunn til å tro at mange velger å bruke refleks etter å ha sett dette!

Refleksen er den enkleste og rimeligste livredderen vi har. Likevel viser en undersøkelse forsikringsselskapet If tidligere har fått utført at halvparten av oss ikke bruker refleks. Og sannsynligvis er det høye mørketall – bokstavelig talt.

Dårligst i byene

Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at 20 mennesker ble drept som enten gående, syklende eller akende på norske veier i 2018, og hele 141 ble hardt skadd. Det finnes ingen oversikt på hvor mange av disse som brukte refleks. Likevel er det grunn til å tro at mer utstrakt bruk av refleks kunne hatt positiv effekt på statistikken – spesielt i urbane områder.

Andreas Handeland er kommunikasjonsrådgiver i If.

– Folk i byene er dårligst på å bruke refleks - det vet vi gjennom en tidligere undersøkelse. Gatelys gir en falsk trygghet, for som denne filmen viser er fotgjengeren langs veikanten nesten umulig å få øye på. Derfor er det ingen grunn til å slurve med refleksbruk selv om man bor i mer urbane områder, sier Andreas Handeland, kommunikasjonsrådgiver i If.

Synlig på 250-300 meters avstand

– I byene var det bare 40 prosent av de spurte i undersøkelsen som svarte at de bruker refleks. Ute på bygda var det derimot 58 prosent som sa det samme. Vi i If synes tallene er langt fra tilfredsstillende, og oppfordrer alle som skal ut og ferdes i mørket om å ta refleksbruk på alvor.

– Ett liv tapt i trafikken er ett for mye! Vi kan ikke få sagt nok ganger hvor viktig det er at alle bruker refleks. Med refleks er du synlig for bilfører på 150-200 meters avstand, og enda lengre unna med fjernlys, mens du uten refleks først er synlig når bilen er 20-30 meter unna. Disse sekundene kan være avgjørende, sier Handeland.

En liten refleks kan være forskjellen på liv og død. Uten denne kan det være svært vanskelig for bilførere å få øye på fotgjengerne når det er mørkt. Foto: Scanpix

Bør plasseres lavt

Også plasseringen av refleksen har stor innvirkning på hvor synlig man blir i trafikkbildet.

– En refleksvest gjør deg naturlig nok langt mer synlig enn en brikke eller et bånd. Men det å bruke noe er bedre enn ingenting, og plasseringen blir da ekstra viktig. Et refleksbånd er eksempelvis langt mer synlig for en bilfører dersom det festes rundt leggen, enn på overarmen, fordi lysene på biler er vinklet mot bakken, påpeker Handeland.

