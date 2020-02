Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei. Eg hugsar mor måtte kjøpe "ny" bil fyrst på -80 talet. Hennar trofaste SAAB 96 V4 hadde takka for seg (for lite olje så motoren skar seg). Ho kjøpte då ein K70, pent brukt.

Stor flott bil, god plass og god å køyre, når det gjekk å få start på den, da. Etter eit utal av Viking-besøk og verkstedopphald, fekk ho til slutt levert den attende til forhandler. Den var heilt umogleg å få start på utan ekstra starthjelp. Bytta batteri 2 gonger på 1 månad mellom anna. Ho hadde bilen i berre 3 månader, men hadde vel Viking på besøk ca 20 gonger. Når bilen fyrst hadde starta og fått varmen i seg, var det ikkje noko problem.

Men når du bur på Liasanden, ca 28 km vest for Lom sentrum, og er siste fastbuande før Sognefjellet (Rv55) treng du bil som starter også når det er kaldt. Ho kjøpte då ein -76 mod Polo som ho køyrde over 250.000 km med utan noko problem, men det er ei anna historie.

Eg kom på denne K70-en her om dagen då eg såg ein ståande litt sør for Melhus. Var K70 ein gedigen flopp for VW? Kan liksom ikkje hugse at det var så veldig mange av dei langs vegen. Det var jo, som eg skreiv innleiingsvis, ein stor flott bil med masse plass og gode køyreeigenskapar.

Kanskje du kan greie ut litt om denne modellen i spalta di?

Benny svarer:

Heisann og takk for interessant historie om mors gamle VW K70. Den fikk meg i litt nostalgi-stemning – så jeg tar deg på ordet og skriver litt om en bil som ikke ble noen veldig stor suksess. Mye på grunn av noe ujevn kvalitet, for å si det diplomatisk.

K70 var den aller første VW med forhjulsdrift.

De første K70 hadde en del kvalitetsproblemer og VW burde nok gått en runde til (minst) internt før de slapp den på markedet. Men jeg har også hørt om biler som greit gikk over 300.000 kilometer uten de store problemene. Sistnevnte var nok i mindretall.

Men bilen er også historisk interessant. Det var den siste bilen fra NSU og den aller første fra VW med forhjulsdrift. Den kan på sett og vis beskrives som tipp-tipp-oldefar til helt nye VW Golf som akkurat har blitt vist i åttende generasjon.

Apropos NSU: De hadde solgt bra med små biler med motoren bak gjennom 60-tallet. 60-tallet var jo disse hekkmotoriserte småbilenes tiår. Det skulle være nok å nevne biler som Renault Dauphine / 8 og 10, Hillmann Imp, VW Boble, Fiat 600 / 850 og altså NSU.

Øverst NSU Ro80, nederst K70, som NSU planla å lansere i 1969, men som de måtte gi i fra seg til VW som lanserte bilen høsten 1970.

Da 60-tall ble til 70-tall, pekte pilene en annen vei. NSU laget den legendariske Ro80 med Wankel-motor. K70 skulle være et supplement til denne fra NSUs side.

Men for å gjøre en veldig lang og kronglete historie kort: Pengeproblemer førte til at VW tok over K70. De hadde desperat behov for en ny moderne og romslig familiebil, og K70 passet tilsynelatende perfekt.

Foruten et helt nytt og totalt annerledes design, hadde denne også en annen stor nyhet for VW. Nemlig motoren foran og forhjulsdrift. Dette var virkelig "breaking news" i VW-sammenheng i 1970.

I august 1970 trillet den første K70 av samlebåndet. Dette var en modell som VW hadde stor tro på. De planla også en stasjonsvogn-utgave av den. Som aldri kom.

VW K70 kom aldri som stasjonsvogn, eller Variant, som den nok hadde blitt hetende på VW-språket. Når vi ser designet på den, er det kanskje like greit..?

Allerede etter snaue fire år, i februar 1975, var det slutt. Etter drøyt 210.000 produserte biler var K70-eventyret over. Men VW Passat, som da allerede hadde blitt lansert, bygget videre på mye av teknikken og prinsippene fra K70. Det samme gjorde Audi 80. De to var jo tilnærmet tvillinger.

Erfaringene rundt VW K70 ble nok dyrkjøpte, men ikke desto mindre viktige å ta med seg videre for VW. I dag er bilene sjeldne å se, selv på veteranbiltreff. Men det er liten tvil om at modellen er både historisk interessant og viktig for VW, slik vi kjenner merket i dag.

Kommer man over et eksempler, er dette en modell som det er vel verdt å ta vare på.

