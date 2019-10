Det begynner å bli en stund siden det virkelig svingte av Real Madrid. Lørdag ble det tap borte mot RCD Mallorca, og dermed øker presset på trener Zinédine Zidane.

Franskmannen var en stor suksess i sin første periode som trener for Los Blancos, men har ikke lykkes med mye etter at han returnerte forrige sesong.

José Mourinho er for tiden ekspert for Sky Sports, men har ikke lagt skjul på at han ønsker seg tilbake i trenermanesjen.

Ryktene om en mulig retur for portugiseren til den spanske hovedstaden er blitt flere i takt med at resultatene til Real Madrid er blitt dårligere og dårligere.

Det liker ikke Zidane.

– I fotballen glemmer folk hva du har gjort tidligere. Det er det som skjer nå som gjelder. Jeg kommer ikke til å si at det ikke plager meg det som sies om andre trenere – for det gjør det, sier 47-åringen.

Nå venter en tøff bortekamp i Istanbul mot Galatasaray. En kamp Real Madrid virkelig ikke har råd til å tape. For etter å fått bank av Paris Saint-Germain i første kamp, klarte de marengshvite så vidt å karre til seg et 2-2-resultat hjemme mot Club Brugge.

Men Zidane vil ikke høre snakk om at jobben hans kan være i fare hvis det blir nok et tap tirsdag kveld.

– Jeg vet ikke. Du kan ikke stille meg det spørsmålet. Alt jeg kan gjøre er å prøve å være her så lenge som mulig. Jeg ønsker å være her for alltid.

– Jeg har vært her i 18 år som spiller og trener. Jeg vet hvordan ting funker. Presset er konstant, så vi er nødt til å gå ut og forberede oss godt til kampen.