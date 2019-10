Den lyden blir aldri feil. Lyden av en rekkesekser fra en BMW på høyt turtall, laget av bensin og luft som blandes etter hemmelig oppskrift ...

BMW 3-serie med stor motor har vel vært noe de fleste bilentusiaster en eller annen gang har drømt om. Gjerne med en "M" i emblemet.

Nå er vi i BMW-hovedstaden München. To hundre meter lengre bort ligger Autobahn.

Foran meg nå står en hvit bil med store, sorte felger, lav fjæring og en litt dump og grov lyd fra eksosanlegget. M340i står det på emblemet på bagasjelokket. Nesten 900.000 kroner står det på prislappen.

Selvfølgelig skal vi på biltur!

BMW 3-serie er kanskje BMWs viktigste modell gjennom alle tider. Du skal være litt kjenner for å se at denne M340i er litt grommere enn de andre.

Hva er nytt?

Nye BMW M340i, er inntil den nye M3 kommer neste år, det råeste BMW kan tilby av 3-serie. M-en i betegnelsen forplikter. Forpliktelser BMW tar på grundig, tysk vis. Her holder det ikke med stor motor, tøffe felger og en tilfeldig spoiler.

Hele vogna er plukket i fillebiter og bygd møysommelig opp igjen. Om vi begynner med motoren, er dette altså rekkesekser. Den er på 3 liter og byr på 374 villige hestekrefter og 500 Nm i moment. Den har nyutviklede turboer og ny motorstyring. Maksimalt dreiemoment er tilgjengelig mellom 1.850 og 5.000 o/min.

Girkassen er en 8-trinns automat, eller Steptronic Sport, som BMW kaller den. Bilen har M Sport eskosanlegg, den er senket 10 millimeter, den har økt sporvidde med henholdsvis 43 og 21 millmeter foran og bak. Vektfordelingen er optimale 50/50 foran og bak. Den er utstyrt med M Sport differensial på bakakselen, den har firehjulsdrift, grove M Sport-bremser, stivere foringer og fintunet understell og variabel sportsstyring. Hjulene er 18-tommere, med mulighet for 19-tommere som tilvalg.

Alt relativt diskret innpakket i et 3-serie sedan-karosseri. Men med ny frontfanger for bedre aerodynamikk, tidenes minste bakspoiler og den nye BMW kidney-grillen og detaljer lakkert i Cerium grey.

Vil du ikke ha sedan, kan den kan den leveres som Touring også. Etter påtrykk fra det japanske markedet.

BMW M340i er en diskret, men morsom bil.

Hva er styrker og svakheter her?

Jeg har ikke kjørt mange meter før jeg merker at dette er potent redskap. Styringen er skarp og presis. Bilen fast i understell og oppsett, uten at den blir ukomfortabetl. Sittestillingen er god og hele bilen oser av "skal vi leke"? Samtidig som den er lettkjørt og grei på alle måter. Denne kan du levere ungene i barnehagen med og låne bort til din gamle svigermor uten noen dramatikk. Samtidig som du kan ta den til track days og grisekjøre den noe så inni hampen. Uten at det gjør noe som helst. Nettopp det store spennet i anvendeligheten er bilens styrke.

Om vi ser på svakheter er det vanskelig å finne noen på selve bilen. Den leverer som den skal. Men mest bil for pengene er det jo ikke. Dessuten vil nok mange henge seg opp i at man ikke tok den helt ut og valgte M3.

Også interiøret bærer preg av nøktern tysk grundighet.

Hva koster den?

Startprisen i Norge er på 810.000 hardt beskattede kroner. Den er også før du har satt et eneste kryss i tilbehørslista. Så det går ofte fort en "hundrelapp" eller to til, før man har bilen ferdig spekket med den skal og bør ha her.

Prisen er vel egentlig ikke så halvgal slik i utgangspunktet. Inntil man blir minnet på at man får en BMW 330e, ladbar hybrid, med 292 hestekrefter til nesten halve prisen ...

Hvem er konkurrentene?

De helt opplagte konkurrentene er S- og RS-utgavene av Audi A3 og Audi A4. Det samme er Mercedes-AMG C-43. Volvo S60 T8 Polestar E, er også en konkurrent. Kanskje Tesla Model 3 også. Vi tror allikevel at den aller største konkurrenten blir å finne hos BMW selv. Nemlig den kommende M3.

Blir naboen imponert?

Nei, det er ikke sikker naboen blir det. Om vedkommende ikke er veldig bilinteressert, er denne såpass diskret at noen nok kan tro at det er en små-slapp 318d vi har å gjøre med.

Inntil du starter den i Sport-modus og gir den et par kjappe rapp med gasspedalen. Da våkner nemlig bilen skikkelig til liv. Det gjør nok nabo`n også ...

Fronten preges av den nye kidneygrillen og de Cerium-grå detaljene som går igjen flere steder på bilen.

Hva mener eierne?

Hva mener Broom?

BMW M340i er ikke det mange vil kalle for en ekte fullblods M-bil slik som M3, M4, M2 og den gjengen der. Men den representerer allikevel et stort steg opp fra for eksempel 330i og 330d.

Og så er M340i rett og slett en svært underholdende og morsom bil.

Ytelser, lyd og kjøreglede finnes i svært rikt monn. Den går bra, den takler også svinger, ujevnheter og forbikjøringer på en forbilledlig måte. Den føles alltid presis, sterk og skarp nok – når du vil.

Dette er en bil som kan få deg til å ta en god omvei hjem på smale, svingete veier. Når du kommer hjem, føler du at det var verdt det. Den er både en bil du kan "stå i ramma" med, samtidig som den kan fungere som en sporty cruiser og sluke unna mange mil i høy fart.

Det er både en styrke og en svakhet. Hardcore-folket venter garantert på M3. De som "bare" skal ha en sprek BMW 3-serie spekker nok vel så gjerne opp en 330 slik de liker.

Det betyr slett ikke at M340i er noen dårlig bil. Snarere tvert i mot. Dette er nytelse på fire hjul. Selv om den nok fort i Norge ramler litt mellom to stoler.

BMW M340i Motor: 3-liter 6-sylindret bensin Effekt: 374 hk / 500 Nm. 0-100 km/t: 4,4 sekunder. Toppfart: 250 km/t. Bagasjerom: 480 liter. L - H - B: 470 - 144 - 182 cm. Pris fra: 810.500 kroner

Visste du at:

– At M340i har fått ny turbo som tåler 1.010 grader celsius.

– Bilen har blitt 55 kilo lettere.

– Den kan leveres med adaptivt M Sport understell.

– USA, Storbritannia, Canada og Japan, i den rekkefølgen, er de viktigste markedene for denne.

