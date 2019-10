Tirsdag la Arbeiderpartiet, SV og MDG frem byrådserklæringen de har forhandlet frem etter valget.

Byrådet vil halvere kjøttforbruket i Oslo kommune sine kantiner og institusjoner innen utgangen av 2023.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tror nesten ikke det han hører.

– Å ta fra bestemor kjøttkaken er hysteri. La bestemor spise kjøttkakene sine. Det er et større samfunnsproblem at mange i den eldste delen av befolkningen ikke får i seg nok næring, sier Vedum til TV 2.

Sp-lederen kaller det «fanatisme».

– Folk har spist kjøttkaker hele livet. Om folk spiser kjøttkaker eller koteletter de siste årene av sitt liv, så er det ikke det som skaper klimaproblemer. Matglede er viktig.

Baconbiter

Han mener symbolpolitikken blir viktigere enn realitetene.

– Det er garantert for mange som spiser ensidig. Variasjon er det viktige.

I utgangspunktet ønsket MDG å redusere kjøttforbruket i kommunens kantiner og institusjoner med 80 prosent innen 2023, skrev VG i desember.

– Det er fantastisk om de kan servere gode salater om det er det folk vi ha, men det er viktig med nok næring. Et rent vegetarisk kosthold gjør det krevende å få i seg nok næringstoffer. Svaret er et balansert og variert kosthold.

– Om det er noen baconbiter i blomkålsuppa skaper ikke det klimaproblemer, men gir ekstra smaksglede. At man spiser fårikal på høsten er vårt naturlig, jordnære forhold til mat.

Berg: – Må halvere

Lan Marie Berg sier til TV 2 at det er nødvendig å halvere kjøttforbruket.

– Vi er tydelige på at vi må halvere kjøttforbruket i kommunene insisutsjoner. Det er fordi vi spiser mer kjøtt enn vi gjorde for noen år tilbake. Det er dårlig for helsen og miljøet. Vi skal tilby bedre veganske alternativer. Det tror jeg også harmonerer med hvordan man spiste for noen år tilbake, sier MDG-toppen.

– Så du sier det skal bli sånn det var da bestemor og bestefar var unge?

– Også hvordan man spiste da jeg var yngre, vi har spist mer kjøttfritt før. Min generasjon er verstingene. Vi ser en motreaksjon i befolkningen, det er mange som velger kjøttfritt når det blir tilgjengelig. Det er bra for kroppen.

– Så man skal ikke få spise kjøtt på sykehjem når man vil?

– Det vil være et tilbud som bedre. Akkurat hvordan vi skal gjennomføre dette må vi komme tilbake til. Nå blir jeg revet mellom folk her, så nå må jeg gå videre, sier Berg.

– Men hva betyr det for folk på sykehjem?

– Nå skal vi snakke med fagfolkene våre om hvordan dette skal gjøres.