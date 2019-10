Hva slags effekt har bruk av astmamedisin for yteevnen? Det er spørsmålet WADA vil ha svar på.

Organisasjonen har derfor bevilget nærmere tre millioner kroner til et forskningsprosjektet ved universitetet i Ulm i Tyskland.

Bakgrunnen for WADAs initiativ er den utstrakte bruk av astmamedisin blant toppidrettsutøvere i ulike idretter rundt i verden.Temaet har vært hyppig diskutert her i Norge, etter at det kom fram at mange i langrennssporten bruker astmamedisiner.

– Jeg tenker det er bra. Man må få klarhet i ting, slik at det blir klinkende klart for alle hva som er åpenbar nødvendig medisin for noen og hva som ikke kan brukes, sier Martin Johnsrud Sundby, som selv ble dømt for brudd på WADA-reglene i 2016.

Eksperten enig

Mads Kaggestad er TV 2s dopingekspert. Han er enig med Johnsrud Sundby.

– Det har jo også vært forsket mye på dette tidligere. Og temaet er stort internasjonalt, sier han.

– Diskusjonen handler hele tiden om det er prestasjonsfremmende. Jeg tror at store doser astmamedisin er prestasjonsfremmende og at det er derfor WADA har bestemt at det skal være en grense på mengde inntak. Håpet er jo at forskningen kommer dithen at metodene blir mer presise i forhold til mengde og preparater som kan brukes.

Vil ikke spekulere

Martin Johnsrud Sundby ønsker ikke å spekulere i hva som kan komme ut av forskningen i Tyskland.

– Jeg har ingen forventninger til det. Jeg selv har holdt meg til reglementet så lenge jeg har holdt på. Dette er ikke første gang det forskes på dette og det er kanskje det som har skapt ulike oppfatninger av saker til nå.

– Hvordan er din bruk av astmamedisin nå i forhold til tidligere?

– Det er mer eller mindre som det har vært de siste årene. Det handler for meg om ikke å bli for mye dårligere for hvert år. Rett og slett å holde situasjonen i sjakk. Jeg kjenner ikke at jeg blir dårligere, det er rene lungefunksjonsmålinger som viser det, jeg får mindre og mindre belg.

– Bruker du nå medisiner som gjør det nødvendig med medisinsk fritak?

– Nei. Og det har jeg heller aldri gjort.