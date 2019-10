Lytt til den nyeste episoden av Sykkelpodden!

Henrik Evensen (24) og Ole Forfang (24) er gjester hos Mads Kaggestad i den nyeste episoden av Sykkelpodden.

De to er begge semi-proffer for norske Joker Fuel of Norway.

Det vil si var semi-proffer.

For i høst meddelte Ole Forfang at han etter fem år på kontinentalnivå, gir seg som elitesyklist.

Og direkte på Sykkelpodden annonserte Evensen, som vant Ronde de L’Oise sammenlagt i fjor, at han også har bestemt seg for å legge opp.

24-åringen avslører at han hadde et stående tilbud fra Joker, men at han valgte å takke pent nei og gi seg som elitesyklist. Evensen er den siste i rekken av ryttere som forsvinner fra Joker Fuel of Norway.

SYKKELPODDEN: Ole Evensen og Ole Forfang i samtale med Mads Kaggestad. Foto: TV 2.

Ole Forfang valgte å legge opp etter ikke å ha fått tilbud om kontrakt. Bjørn Tore Hoem og Andreas Vangstad fikk heller ikke ny kontrakt og står uten lag, mens Aksel Aasheim legger opp grunnet helseproblemer.

I Sykkelpodden får du høre mer om hvorfor Forfang og Evensen nå legger sykkelsatsingen bak seg, og hva de mener er veien videre for Joker.