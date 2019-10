Egil skulle få nytt pass – det var enklere sagt enn gjort

I november skal Egil Bru Overaa med hele familien til London for å feire farens 75-årsdag.

– Vi så over passene til meg og barna, og så at flere av passene trengte fornyelse, sier Overaa til TV 2.

Han bestilte time på politistasjonen, og møtte opp. Men da han så over informasjonen, så han at fødestedet var feil.

I Folkeregisteret har Overaa hele livet vært registret med feil fødested.

Han er født i den tyske byen Tybingen, men det står han er født i Lubingen – som ikke er navnet på en by i det hele tatt.

– Tidligere har jeg sagt fra, også har saksbehandleren hos politiet kunne endre det manuelt. Men så enkelt var det ikke denne gangen, sier han.

Nye regler

For to år siden kom det nemlig en regelendring, som gjør at informasjonen i passet hentes rett fra Folkeregisteret. Det er ikke lenger mulig for politiet å endre dette manuelt.

– De makulerte passet mitt før jeg så det, så jeg måtte dra fra politistasjonen uten pass, sier han.

REISEGLAD: Egil Bru Overaa, her på tur med familien ved en tidligere anledning. Foto: Privat

Han ringte så Folkeregisteret, som sa de skulle ordne opp i saken, eventuelt ta kontakt om de trengte noe mer informasjon.

Han hørte ikke noe mer, og bestilte seg en ny time for pass på politistasjonen. Da han møtte opp var dette derimot ikke endret.

– Enda en gang måtte jeg dra derfra, og jeg ringte Folkeregsiteret igjen, som sa de skulle endre det, sier han.

Dagene gikk, og datoen for turen nærmet seg stadig.

Tirsdag reiste han igjen til politistasjonen, og enda var det ikke endret.

– Da ba jeg dem bare lage et pass med Lubingen som fødested, slik at jeg heller kunne endret det senere, men heller ikke det gikk, sier han.

For i tillegg til bynavn, må navnet på landet med. Og det var ikke knyttet noe land til byen Lubingen, nettopp fordi det ikke er en by.

– Så det gikk rett og slett ikke, sier han oppgitt.

Fikk telefon

Stresset reiste han hjem igjen, og da ringte Folkeregisteret ham. De sa de trengte en fødselsattest, og at det ville ta flere uker dersom de måtte hente denne informasjonen fra offentlige registre.

– Da reiste jeg til moren min, som heldigvis hadde fødselsattesten liggende, og nå har jeg fått sendt det inn. Nå satser jeg på at det løser seg, og håper jeg rekker turen, sier han.

Overaa er oppgitt over en prosess han oppfatter som svært byråkratisk.

– Jeg har reiste en del i mitt liv, og har opplevd lignende ting i andre land, men det er land som Colombia og Dubai, ikke land jeg tenker vi vanligvis sammenligner oss med. Det er helt tullete, sier han.