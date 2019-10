Ap, Sp, MDG og KrF har stemt for at kommunen blir en nasjonal pilotkommune for fleksibel skolestart.

Trondheim kommune blir dermed en nasjonal pilotkommune hvor skolestartere kan få en mer flytende og fleksibel overgang mellom barnehage og skolestart.

Felles personal og areal

Forslaget gir mulighet for at man får et felles siste halvår i skolen og første halvår av skolen. Lærere fra barneskolen skal altså være med inn i barnehager siste halvåret til barna, samt at førskolelærere fra barnehagene blir med inn i første halvår det første skoleåret til barna.

Det skal også bli lettere å få utsatt skolestart dersom foreldre synes barnet deres er for umodent for å starte på skolen det året de fyller seks år.

– Det handler blant annet om å gi barn mestringsfølelse, og også om å forhindre frafall i videregående skole i siste instans, sier Sissel Trønsdal fra Arbeiderpartiet i Trondheim til TV 2.

SV’s Ottar Michelsen påpeker i dagens formannskapsmøte at unger uansett modenhet bør få oppfølging på det nivået de er.

For hard overgang

– Seksårsreformen var ment å skulle gi en mykere overgang til skolen, påpeker KrFs Geirmund Lykke, men realiteten er «hard skole» fra første klasse.

Derfor ønsker KrF seg også en mer fleksibel skolestart.

– Jeg håper vi får satt igang dette prosjektet fra januar 2021, forteller kommunaldirektør Camilla Trud Nereid, som ønsker at prosjektet skal være et samarbeid mellom skole, barnehage, foreldre og forskere.

Prøveordningen vil gjelde noen skoler og barnehager i kommunen. Kommunaldirektøren opplyser at flere skoler allerede har meldt sin interesse.

– Mister barnehagetid

Utdanningsforbundet er kritiske til prosjektet, og frykter at dette aller mest vil gå ut over barnehagetiden til barna.

– Det vi er mest skeptisk til er at barna mister et halvt år i barnehagen. Vi er redd for at det blir for mye fokus på å gjøre barna skoleklar siste halvår av barnehagetiden, sier Gry Camilla Tingstad, lokallagsleder i Utdanningsforbundet i Trondheim til TV 2.

Utdannigsforbundet er enig i at man kan gjøre tilpasninger for barna i det første barneskoleåret for å gjøre overgangen mykere, men mener det kan gjøres innenfor rammene som eksisterer i dag.