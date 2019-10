Vådeskuddet gikk av under et oppdrag mandag kveld, opplyser Trøndelag politidistrikt.

– Ytterligere en person ble brakt til St. Olavs hospital, men ingen av de to var alvorlig skadd. Saken er overført til Spesialenheten for politisaker, melder politiet.

Hendelsen skjedde da politiet like før klokka 20.30 mandag rykket ut for å gi bistand under et psykiatrioppdrag i Trondheim.

– Da patruljen ankom stedet, hadde det oppstått brann. Hendelsene med avfyring av skudd skjedde i forbindelse med dette oppdraget, heter det i en pressemelding.

(©NTB)