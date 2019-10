29-åringen er datter av Laila Finnøy (62) som omkom i ulykken i Volda søndag.

Dermed har ulykken krevd to menneskeliv.

En kvinne ligger alvorlig skadd på sykehuset i Ålesund. Hun er datteren og søsteren til de to omkomne.

– Søster av Ida, og datter av Laila, ligger fremdeles alvorlig skadd ved Ålesund sykehus. Situasjonen for de øvrige er uendra, heter det i pressemeldingen.

To biler frontkolliderte rundt 200 meter sør for tunnelinnslaget ved Damfosstunnelen i Volda kommune. Politiet fikk melding om ulykken like etter klokken 9 søndag morgen.

Totalt var sju personer involvert i ulykken.

Saken oppdateres.