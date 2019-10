I TV 2-serien «Funkyfam» blir vi kjent med både store og små i familien til treningsguruen Jørgine «Funkygine» Vasstrand (30) og ektemannen Morten Sundli (29).

En noe overraskende fellesnevner for Vasstrand-søsknene, er datingappen Tinder.

Møtte ektemannen på Tinder

Jørgine har bodd store deler av livet sitt sammen med lillebrødrene Silas (22), Emil (22) og Noah (17). Derfor er det ikke rart at disse tre er en stor del av TV 2-serien.

I videoen øverst kan du høre brødrene snakke om Tinder.

Da TV 2 møtte Noah, godt plassert i sofaen sammen med mamma Trude Vasstrand, fortalte han åpenhjertig at han var utestengt fra Tinder.

– Jeg ble utestengt etter en halvtime. Det stod at oppførselen min var i strid med retningslinjene til Tinder, og det var før jeg hadde sveipet! Jeg løy litt om alderen min, så det er nok derfor jeg ble rapportert. Jeg skrev at jeg var 18 år, men så var jeg bare 17.

– Hva tenker du om at sønnen din er utestengt fra Tinder?

– Det er helt greit! Morten og Jørgine traff jo hverandre jo på Tinder, så vi har ingenting å utsette på den appen, svarer Trude med et smil.

Noah forteller videre at storesøster Jørgine har et interessant bilde hengende på gjesterommet.

– Det står noe sånn som «First love on Tinder». Det er rammet inn.

Ét funky-medlem er fortsatt på Tinder

Tvillingene Emil og Silas har laget YouTube-kanalen «Funkytwins». En av de ferskere YouTube-episodene handlet om datingappen Tinder. Silas stjal nemlig mobilen til Emil da han sov, og skrev til diverse kjendiser på datingappen.

Silas sier at dette ble gjort i beste intensjon; både for å skaffe dame til Emil og for å få godt innhold til YouTube-kanalen.

Dette likte ikke Emil.

– Det var helt forferdelig. Det var gøy for deg, men ikke meg. Det var så sykt kleint. Det var kleint lenge etterpå også. Jeg fikk svar av noen som han hadde skrevet til lenge etter stuntet. Han hadde skrevet rare ting.

– Endte det opp med en date, da?

– Nei! Det er det som er det verste. Du er ferdig med å prøve å finne dame til meg, sier Emil sint til tvillingbroren.

Om du nå skulle være så heldig å matche med Emil på Tinder, kan du altså være trygg på at det er den ekte personen du snakker med. Han er forøvrig den eneste i familien som fortsatt er på Tinder.