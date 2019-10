Kjøttfri skolemat, flere sykkelveier, skrinlegge store veiprosjekter og plante trær på dugnad

Tirsdag legger Arbeiderpartiet, SV og MDG frem byrådserklæringen de har forhandlet frem etter valget.

– Dette er sannsynligvis den grønneste plattformen i noe politisk prosjekt, noe sted i verden, noen gang, sier MDGs Lan Marie Berg.

TV 2 har før pressekonferansen fått tilgang til byrådeserklæringen.

Byrådet vil sørge for at elever i Osloskolen får et gratis, kjøttfritt måltid i løpet av skoledagen, heter det i formuleringen om skolemat.

I tillegg vil byrådet videreføre gratis frukt og grønt til alle ungdomsskoleelever.

Innen 2023 skal alle Oslos sykehjem være drevet av kommunen eller ideelle aktører.

Her er flere av de andre løftene:

Det gjennomføres forsøk med gratis kjernetid i barnehagen for alle ettåringer i Vestre Aker, Stovner, Søndre Nordstrand, Alna, Grorud, Bjerke og Gamle Oslo. Videre opptrapping av gratis kjernetid til hele Oslo skal vurderes etter at forsøket er evaluert.

Alle elever får gratis aktivitetsskole på 1., 2. og 3. trinn i Osloskolen. Kvaliteten på aktivitetsskolen skal heves, blant annet gjennom samarbeid med idrett, kultur og frivillighet.

Prisen på enkeltbilletter kuttes med 20 prosent, og familierabatten utvides til hele uken utenom rushtid og den planlagte prisøkningen for Ruter-billetter i 2020 avlyses.

Fremskynde sykkelplanen slik at 100 kilometer ny eller oppgradert sykkelvei bygges innen 2023.

Alle Oslos sykehjem skal være drevet av kommunen eller ideelle innen 2023 og bruken av kommersielle selskaper i barnevernet skal fases ut.

300 millioner kroner settes av til kommunens klimafond for å støtte folk som vil reise klimavennlig til jobb, bytte ut bilen, eller bedrifter som kjøper elvaresykkel.

Halvere kjøttforbruket

Byrådet vil halvere kjøttforbruket i Oslo kommune sine kantiner og institusjoner innen utgangen av 2023.

Vil skrinlegge veiplaner

Byrådet vil skrinlegge planene om utbygging av E18 vestkorridoren og E6 Oslo øst. Dette er i dag en del av avtalen kommunen har med staten i den såkalte «Oslopakke 3», som også omfatter kollektivutbygging og bompenger.

Det er første gang byrådsleder Raymond Johansen sier at utbyggingen av E6 Oslo Øst må skrinlegges.

– Vi sier også nei til store motorveier som E18 og E6, sa Lan Marie Berg.

Samtidig vil byrådet jobbe for at nye fossilbiler solgt fra 2020 må betale mer i bompenger og parkering, og videreføre fordeler for elbilene i bomringen ut perioden.