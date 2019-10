Ny rapport: Høy utdannelse gir større risiko for brystkreft

– Det gir et håp til alle som har lite håp. Jeg håper selvsagt at denne forskningen bidrar til at fagmiljøet kommer videre, sier hun.

Hun mener det også kan bidra til at befolkningen får innblikk i hva de selv kan endre for å unngå kreft og andre sykdommer.

– Det er med på å belyse hva man kan endre for sin egen del. Jeg vil anbefale alle å sjekke seg ti ganger for mye, enn ti ganger for lite, sier hun.

Mindre kreft blant innvandrere

Spesialrapporten «Sosial ulikhet, innvandring og kreft – En rapport om kreftforekomst etter landbakgrunn, utdanning, inntekt og bosted», tar for seg hva Kreftregisteret har funnet ut om hvordan sosiale forhold og innvandring spiller inn på kreftutviklingen.

Ett av funnene er at innvandrere har betydelig mindre kreft enn de som er født i Norge.

Dette gjelder særlig kreft der livsstilsfaktorer spiller inn. Det er derimot én hake. Jo lenger ikke-vestlige innvandrere bor i et vestlig land, jo høyere risiko har de for å få krefttypene typisk for landet.

Forskjellene i typer kreft vaskes ut i løpet av en til to generasjoner.

Dette er første gang krefttall legges fram med hensyn til landbakgrunn for alle registrerte, som Kreftforeningen uttaler er viktig for å kunne forstå det totale kreftbildet i Norge enda bedre.

Flere ulikheter

Rapporten fant i tillegg at menn med både høyere utdanning og høyere inntekt hadde lavere risiko for kreft i lunge, spiserør, lever, magesekk, munn og svelg og bukspyttkjertel.

Menn med høy utdanning og inntekt hadde høyere risiko for både prostatakreft og føflekkreft. Sistnevnte var også sant for kvinner.

For kvinner fant de også at høyere utdanning, men ikke inntekt, var assosiert med lavere risiko for kreft i lunge, livmorhals, lever, magesekk, blære og urinveier, nyre, spiserør, galleblære, bukspyttkjertel, endetarm, skjoldbruskkjertel og tykktarm.

Kreft i munn og svelg var den eneste kreftformen hvor risikoen var signifikant lavere både i høyest utdannings- og inntektskategori.