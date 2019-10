Nordmenn i svensk gullkamp: – Det kan ikke sammenlignes med norsk fotball

Forrige runde vant Hammarby 2-0 over Malmö foran over 29 000 tilskuere på Tele2 Arena. Djurgården tok på sin side en sterk borteseier mot et IFK Göteborg som er plassert trygt midt på tabellen. Tilskuertallet var likevel over 18 000 på Gamla Ullevi.

AIK trekker ikke normalt mer enn rundt 11-15 000 tilskuere, men i byderbyet mot Djurgården 1. september var det hele 45 000 tilskuere på Friends Arena – det er tall norsk fotball enn så lenge bare kan drømme om.

I Norge troner et underpresterende Rosenborg øverst på tilskuertoppen med 12 783 tilskuere på Lerkendal i snitt. Brann og Viking følger med henholdsvis 11 131 og 8 725. I Sverige er det hele fem lag med over 13 000 tilskuere i snitt – med Hammarby på topp med kruttsterke 23 756.

– Sverige er et bedre utstillingsvindu

Witry legger ikke skjul på at den store publikumsinteressen spilte inn da han takket nei til Rosenborg og valgte Djurgården.

– Jeg ville prøve noe nytt, og hadde lyst litt på noen nye utfordringer. Og da jeg forhandlet med Rosenborg hadde de ikke engang trener.

– Jeg følte at den svenske ligaen lokket mer. Det er et bedre utstillingsvindu. Det er viktig i europeisk fotball å vise at man tåler presset og kan prestere i store kamper. Stockholm-derbyene er med på å skape et bedre utstillingsvindu. Det er ganske vilt. Det er ganske stor forskjell på et Stockholm-derby og Vålerenga-Lillestrøm, for å si det sånn, sier 23-åringen.

– Det er veldig vanskelig å sammenligne Norge og Sverige når det gjelder fotball. Det er så mye større interesse rundt det her, og det virker som om det betyr så mye mer. Det er et mye høyere internasjonal snitt på galskapen. Det er utrolig givende. Jeg unner alle å oppleve noe sånt.

Tarik: – Jeg synes det er dritkult med pyro

Witry får støtte av landslagsspiller og AIK-profil Tarik Elyounoussi. 31-åringen var med på å vinne serien med stockholmsklubben forrige sesong, og er igjen involvert i gullkampen. Elyounoussi mener forskjellen begynner allerede ved presseomtalen.

SERIEMESTER I FJOR: Tarik Elyounoussi og AIK kunne juble for gullet forrige sesong. Foto: PETTER ARVIDSON

– Helt ærlig vil jeg berømme svensk media. De er flinke til å hause opp egen liga. På pressekonferansene er det masse media fra alle de store mediebedriftene. Ligaen i seg selv er ikke nødvendigvis bedre enn den norske, men det skrives mer om, og de er flinke til å hause opp. Kanskje Eliteserien en dag kan bli medieomtalt som Allsvenskan, sier Elyounoussi til TV 2.

KOK: Det er bra trøkk på tribunene i Sverige. Her fra kampen mellom IFK Göteborg og AIK. Foto: Bildbyrån/MICHAEL ERICHSEN

– Vi har jo tre store lag i Stockholm, så det blir flere derbykamper. Det er utrolig moro å spille disse storkampene i Sverige. Mot Hammarby var det vel 50 000 på tribunen. Masse fans, pyro... Jeg syns det er dritkult med litt pyro og sånn, jeg.

En nordmann vil kunne juble for gull

Uansett hvordan det ender vil en nordmann kunne smykke seg med seriemester-tittelen i november. For det er hele syv nordmenn involvert i gullkampen for fire forskjellige lag.

I tillegg til Witry har Djurgården tidligere Ålesund-spiller Fredrik Ulvestad og tidligere Haugesund-målvakt Per Kristian Bråtveit i rekkene. Hos Hammarby har stryningen Mats Solheim vært på banen 25 ganger for «Bajen». Svensk-norske Dennis Widgren spiller også her. Jo Inge Berget er tilbake i Malmö etter en liten tur innom Major League Soccer. Og hos fjorårets seriemester AIK finner vi Elyounoussi og tidligere Stabæk-spiller Daniel Granli. De trenes for ordens skyld av tidligere Brann-trener Rikard Norling.

Men det er lite kommunikasjon mellom nordmennene på tvers av lagene.

– Jeg har ikke hatt noe kontakt med dem. Men det er jo gøy å se at de har gjort det bra. Også er det veldig kult at det uansett blir en nordmann som vinner Allsvenskan, sier Elyounoussi.

Her skal gullet avgjøres Søndag 27. oktober: Östersund-Hammarby Mandag 28. oktober: Djurgården-Örebro; Malmö-AIK Lørdag 2. november: AIK-Sundsvall; Hammarby-Häcken; Norrköping-Djurgården; Örebro-Malmö

Den tidligere Fredrikstad-spilleren virker ikke å ha allverdens tro på at AIK kan kopiere fjorårets bragd. Allerede mandag venter Malmö på bortebane. Det er en kamp de må vinne.

– Det har skjedd større mirakler i fotball enn at Djurgården skal tape sine kamper. Vi må fokusere på oss selv.

– Vi har en kjempevanskelig kamp i Malmö borte. Det blir spennende bare det i seg selv. Malmø er jo kanskje den historisk største klubben i Sverige, og jeg tror ikke AIK har vunnet der på 10-15 år. Så lenge det finnes håp, så har jeg troen.

Tenker ikke på landslaget – ennå

Det er Witry og hans Djurgården som er i førersetet før de to siste serierundene. Fire poeng er nok for å sikre gullet.

– Det er mye som står på spill. Det er utrolig artig. Det er bare å nyte det. Det er ikke ofte man får slike sjanser.

Til tross for at han er blitt en viktig brikke for den svenske serielederen, og scorer høyt i den individuelle poengligaen, har ikke Witry tankene på norsk landslagsspill – ennå.

– Jeg har ikke hørt noe fra landslagsledelsen, og det er ikke noe jeg tenker på i det hele tatt. Det er et stort steg opp. Sist jeg sjekket var det en norsk høyreback som var kaptein i Champions League denne uken [Omar Elabdellaoui], så det nivået er jeg ikke på ennå.

– Men det er et langsiktig mål?

– Klart det. Det er jo drømmen, det. Det er jo kanskje noe av det største man kan oppleve. Jeg må bare fortsette og trene hardt hver eneste dag.