Like før klokken ni rykket politiet i Sør-Øst ut etter meldinger om at en bil hadde kjørt ut av Luksefjellveien i Skien.

En person ble sett gående fra stedet.

– En kvinne i 50-årene, som er fra Skien, ble tatt et stykke fra bilen og blåste til en promille på to, sier operasjonsleder Trond Egil Groth til TV 2.

Operasjonslederen forteller at et vitne måtte kaste seg ut av veien for å ikke bli påkjørt.

– Stedet er skolevei for mange barn, sier Groth.

Operasjonslederen sier de nå jobber på stedet for å avhøre vitner.

– Det høres ut som en dramatisk situasjon?

– Det er typisk VG- og Dagbladet-adjektiver som jeg ikke vil bruke.

