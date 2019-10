Coca-Cola-produkter blir solgt så å si over hele verden, men innholdet i brusen er ikke helt lik i alle land.

Mest sukker i svensk Fanta

Drar du over grensa for å kjøpe billig brus?Du får faktisk i deg mer sukker om du drikker Fanta fra Sverige, sammenlignet med samme produkt i Norge og Danmark.

Den danske Fantaen inneholder minst sukker av de tre. Drikker du 100 ml brus får du i deg 7,2 gram sukker, mens det i den svenske Fantaen er hele 5,1 gram mer sukker per 100 ml brus.

– Våre oppskrifter er tilpasset de forskjellige smakspreferansene i de ulike landene, så det er grunnen til det. I Sverige har de hatt tradisjon for en litt søtere appelsinbrus-smak, sier markedssjef i Coca-Cola Norge, Johanna Kosanovic.

FANTA: Innholdet i Fantaen kan variere ut fra hvilket land du kjøper brusen i. Foto: Matkontrollen/ TV 2

– Skuffende

Den norske Fantaen inneholder, i likhet med den svenske, også mer sukker enn den danske. I 100 ml brus får du i deg 10,6 gram sukker. Dette synes Forbrukerrådet er skuffende.

– Inntrykket er at bransjen har vært altfor opptatt av å kjøre kampanje på kunstig søtet brus, i stedet for å redusere sukkermengden i vanlig brus, sier fagdirektør i Forbrukerrådet, Gunstein Instefjord.

Sukkerinnhold: Svensk Fanta: 12,3 g. sukker pr.100 ml. Norsk Fanta: 10,6 g. sukker pr. 100 ml. Dansk Fanta: 7,2 g. sukker pr. 100 ml.

Instefjord sier til Matkontrollen at man kan endre befolkningens smakspreferanser over tid, slik man for eksempel har gjort med salt, for å få en gradvis tilvenning til mindre sukker i produkter.

– Bransjen i Norge har forpliktet seg på at de skal redusere sukkermengden i vanlige produkter, så jeg synes det var et skuffende resultat når vi kommer såpass dårlig ut, sier Instefjord.

– Må gjøres på forskjellige måter

Kosanovic i Coca-Cola Norge sier til Matkontrollen at det er flere måter å redusere sukkerinntaket fra brus.

– Målet vårt som selskap er å levere drikker som smaker godt, men også å redusere sukkeret. Men sukkerreduksjon må gjøres på forskjellige måter, nettopp fordi du har ulike smakspreferanser, sier Kosanovic.

Hun sier at Fanta orange i Danmark inneholder mindre sukker fordi de der har fjernet noe av sukkeret og tilsatt søtstoff.

– I Norge har fokuset vært å utvikle gode smaker på sukkerfri brus, og dermed få flere til å velge sukkerfrie alternativer. Men vi er selvfølgelig åpne for å se på muligheter og løsninger for å redusere sukkeret i de sukkerholdige drikkene og lære av det de for eksempel gjør i Danmark, sier Kosanovic.