Med fem kamper igjen av årets eliteserie leder Molde tabellen med syv poeng foran Bodø/Glimt. På tredjeplass ligger Odd, fire poeng bak Glimt.

Etter alt å dømme ender seriegullet opp i Molde.

Bodø/Glimt var lenge Moldes hovedutfordrer og for alvor med i kampen om gullet. Den kampen ser nå ut til å være tapt.

– Det ser ut til at det bare er å sende gullet opp til Molde. De har vært det beste og mest stabile laget, og de har også den klart bredeste stallen av de lagene som har kjempet om gull i det siste, sier Mathisen.

Eliteserien 2019: 1. Molde 56 poeng

2. Bodø/Glimt 49

3. Odd 45

4. Rosenborg 41

5. Viking 40

– Bodø/Glimt har levert en veldig imponerende sesong, men de kvittet seg med Amor Layouni og da ble de selvfølgelig litt svekket. Så forstår jeg godt at de solgte Layouni fordi at de uansett hadde hatt små muligheter til å ta dette gullet fra Molde, for Molde har faktisk vært best, legger han til.

Fraværet av spenning i serieinnspurten er derimot ikke Glimt-gjengen sin feil. TV 2s fotballekspert mener skylden ligger i Trondheim.

– Vi trodde jo at Rosenborg skulle være med å kjempe om dette gullet og jeg trodde også at Rosenborg skulle ta dette gullet. Men de har skuffet enormt, de har levert en fiaskosesong både i eliteserien, i cupen og da også i Europa ser det ut til, sier Mathisen.

Eirik Horneland har ikke hatt suksess i sin første periode som RBK-trener. Foto: Svein Ove Ekornesvåg/NTB Scanpix

Han har ikke latt seg imponere av «prosjekt-Horneland».

– Det byttet de gjorde der oppe med Horneland inn og Ingebrigtsen ut har absolutt ikke fungert, og de har en lang vei å før de er tilbake der de skal, og bør være, sier Mathisen og understreker:

Bunnstriden eliteserien 2019: 9. Vålerenga 29 poeng

10. Stabæk 29

11. Lillestrøm 28

12. Tromsø 25

13. Sarpsborg 24

14. Ranheim 24

15. Strømsgodset 24

16. Mjøndalen 23

– Hovedgrunnen til at det ikke ble noen kjempespenning rundt gullet i år er rett og slett at Rosenborg skuffet fatalt.

– Helt kokos i bunnstriden

Spenning er det derimot rundt nedrykk. Fra Mjøndalen på sisteplass med 23 poeng, er det kun seks poeng opp til Vålerenga på niendeplass.

– Der er det helt kokos før avslutningen av sesongen. Det er fem lag hvor det kun skiller to poeng. I Eliteserien har vi en ekstremt tett og jevn bunnstrid, og det kommer til å være så mye nerver og så mye som som står på spill i de siste rundene. Så selv om gullet ser ut til å være avgjort er det veldig mye å spille om, både når det gjelder medaljer, men ikke minst denne ekstremt spennende bunnstriden, sier Mathisen.